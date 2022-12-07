Рівень радіації у Харкові та області на 7 грудня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон на Харківщині відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 9.00 7 грудня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, який радіаційний фон у Харкові 6 грудня.
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Сьогодні можна розставити пріоритети та визначити бажану для себе мету на найближче майбутнє, а також хоча б на крок, але наблизитися до неї.
Хмари вже з ранку займатимуть своє місце під сонцем, і похмура погода триматиметься у Харкові до самого вечора. Без опадів.
Щороку цього дня в Україні відзначають День місцевого самоврядування.
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