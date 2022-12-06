Рівень радіації у Харкові та області на 6 грудня

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Гороскоп на 6 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Ідеї, які спадуть на думку, можуть виявитися дуже цінними, проте не варто поспішати з їхньою реалізацією, остаточне рішення краще відкласти на потім.

Прогноз погоди у Харкові на 6 грудня У Харкові хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Без опадів.