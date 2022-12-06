06.12.2022 13:24 Євген Клочко

Как быстро вылечить насморк

Насморком в народе называют ринит — воспаление слизистой оболочки носовой полости. Безусловно, насморк — состояние не опасное, но достаточно неприятное. Отечная слизистая, заложенный или текущий нос не дают ночью нормально спать, а днем — работать. Поэтому вопрос, как быстро вылечить насморк, очень актуален.

Это важно не только потому, что ринит сильно портит жизнь. Если запустить инфекционный ринит, он может перейти в синусит — воспаление придаточных пазух. А это уже серьезно.

Чем лечить насморк, во многом зависит от его причины и тяжести течения. Инфекционный и аллергический риниты проявляются схоже, но лечат их по- разному.

Причины насморка

Самые частые причины насморка — инфекции и аллергия. Патогены, вызывающие инфекционный ринит:

Вирусы. Именно вирусные инфекции в большинстве случаев вызывают ОРВИ и насморк. Это риновирусы, аденовирусы, энтеровирусы, вирусы гриппа и др.

Бактерии. Чаще они присоединяются позже при осложненном течении ОРВИ.

Грибы. Становятся причиной насморка у людей с пониженным иммунитетом.

Аллергический насморк может быть:

Сезонным. Зависит от цветения растений.

Круглогодичным. Возникает при контакте с бытовой пылью, шерстью домашних животных и других аллергенов.

Медикаментозным. Вызванный применением лекарственных средств.

Кроме того, насморк могут вызывать постоянные раздражающие факторы, например крупная пыль на производстве.

Лечение инфекционного ринита

Основа лечения насморка инфекционной природы — облегчить дыхание и не дать инфекции распространиться дальше. Для этого нужно уменьшить количество микробов в носоглотке, увлажнить пересушенную слизистую носа и сузить ее сосуды.

При насморке сосуды слизистой оболочки носа расширяются, что и приводит к ее отеку. То есть нос перестает дышать не только из-за слизи, но и из-за отечных тканей.

Чтобы облегчить дыхание и снять отек, нужно сузить сосуды в носу. Для этого применяют сосудосуживающие капли для носа — Тизин, Галазолин, Фармазолин, Нафтизин или др. Среди них есть препараты короткого и длинного действия, а какой из них выбрать —, подскажет врач.

Важно! Сосудосуживающие препараты при инфекционном рините в идеале нельзя использовать дольше 7 дней.

Эффективное средство от насморка и заложенности носа — промывания солевыми растворами. Они решают две задачи — вымывают патогены и увлажняют слизистую.

Причем промывать нос нужно в 3 этапа:

Закапать нос сосудосуживающим средством. Подождать минут 10, пока оно подействует. Промыть нос солевым раствором.

Заложенный отечный нос промывать неэффективно и даже опасно. Ведь, чтобы «пробить» заложенную ноздрю, нужно будет делать силовой вдох. При этом возникает риск повреждения барабанной перепонки. Также можно забросить слизь из носа через евстахиеву трубу в среднее ухо и вызвать его воспаление (отит).

Промывание носа — процедура эффективная, но к ней нужно приспособиться. Не у всех взрослых это получается, а на работе возможность полноценно промыть нос бывает редко. Дети промывать нос обычно не хотят и не умеют.

Для мини-промываний предназначены солевые спреи от насморка типа Аква Марис, Но-Соль, Атомер. Некоторые из них выпускают с лечебными травами, прополисом и другими полезными компонентами.

Также хороши при насморке ингаляции. Это может быть обычный ингалятор или небулайзер, который создает облако из очень мелких частиц. Ингаляция поможет увлажнить слизистую оболочку, разжижить слизь, выполнить дренаж, доставить лекарственный препарат. Ингаляция быть щелочная, с физраствором, с добавлением антибиотика (по назначению врача).

Важно! При рините не стоит проводить паровые ингаляции — они только усиливают отек. Эфирные масла относятся к аллергенам и тоже при насморке не рекомендуются. А для небулайзеров они не подходят технологически.

При хорошем иммунитете и правильном лечении инфекционный насморк проходит за 3–4 дня. Нормальным считается течение до 12 дней. Но если никакие средства от насморка не помогают, а он длится дольше двух недель, — это значит, что болезнь приобрела затяжное течение, и нужно обязательно обратиться к врачу. А если выделения из носа стали гнойными, начались головные боли, распирающая боль в области лица, повысилась температура — это нужно сделать срочно. Такие симптомы говорят о вероятном осложнении — синусите.

Как вылечить насморк при аллергии

При аллергии иммунная система принимает нейтральные для организма вещества за опасные и создает в организме воспалительный процесс. При аллергическом рините воспаление распространяется на область носоглотки. Слизистая оболочка отекает так же, как и при рините инфекционном, а из носа течет слизь. Но при аллергии она прозрачная и никогда не становится гнойной (если, конечно, аллергик не простудился).

Чтобы избавиться от аллергического ринита, нужно по возможности избегать контакта с аллергенами. Но, если не гладить кошек — легко, то от цветущей амброзии в четырех стенах не закроешься. Поэтому необходимы препараты, снимающие аллергическое воспаление. Их принимают системно — в таблетках, а также местно — в виде капель и спреев.

Широко применяются спреи от аллергического ринита на основе мометазона фуроата. Такие спреи являются легкодоступными и их можно найти в любой точке Украины и даже заказать дистанционно. Например, Назонекс спрей из аптек Киева вы можете заказать онлайн через сервис Liki24.com.

Это синтетический кортикостероид для местного применения, с сильным противовоспалительным эффектом. При этом он не оказывает системного действия на организм.

Параллельно назначают таблетки от аллергии. Лучше II–III поколения, которые не оказывают седативного эффекта, например Лоратадин, Кларитин. От насморка при аллергии тоже применяют сосудосуживающие препараты, но очень краткосрочно — не более 5 дней.