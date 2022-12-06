06.12.2022 14:00 Віталій Хінєвіч

Харківський університет запрошує школярів на безкоштовні онлайн-курси

Курси призначені для випускників шкіл.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХНУРЕ.

Повідомляється, що кафедра прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки запрошує випускників шкіл на безкоштовні онлайн-курси:

підготовка до ЗНО/НМТ з математики;

основи програмування на Python;

математика для програмістів.

Заняття ведуть кваліфіковані викладачі університету та співробітники ІТ-компаній України.

«Під час курсів ви матимете змогу ознайомитись із такими спеціальностями як: 113 Прикладна математика та 124 Системний аналіз.

Також Ви зустрінетесь з нашими студентами та випускниками, представниками ІТ-компаній. Ми розповімо про прикладні задачі, які ви зможете розв’язувати після закінчення навчання на нашій кафедрі, та допоможемо визначитись з вибором майбутньої спеціальності»,- зазначили в ХНУРЕ.

Реєстрація на курси доступна за посиланням