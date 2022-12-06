06.12.2022 14:00 Віталій Хінєвіч
Харківський університет запрошує школярів на безкоштовні онлайн-курси
Курси призначені для випускників шкіл.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХНУРЕ.
Повідомляється, що кафедра прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки запрошує випускників шкіл на безкоштовні онлайн-курси:
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підготовка до ЗНО/НМТ з математики;
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основи програмування на Python;
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математика для програмістів.
Заняття ведуть кваліфіковані викладачі університету та співробітники ІТ-компаній України.
«Під час курсів ви матимете змогу ознайомитись із такими спеціальностями як: 113 Прикладна математика та 124 Системний аналіз.
Також Ви зустрінетесь з нашими студентами та випускниками, представниками ІТ-компаній. Ми розповімо про прикладні задачі, які ви зможете розв’язувати після закінчення навчання на нашій кафедрі, та допоможемо визначитись з вибором майбутньої спеціальності»,- зазначили в ХНУРЕ.
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