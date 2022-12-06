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06.12.2022  14:00   Віталій Хінєвіч

Харківський університет запрошує школярів на безкоштовні онлайн-курси

Курси призначені для випускників шкіл.

освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХНУРЕ.
 
Повідомляється, що кафедра прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки запрошує випускників шкіл на безкоштовні онлайн-курси:
 
  • підготовка до ЗНО/НМТ з математики;
  • основи програмування на Python;
  • математика для програмістів.
Заняття ведуть кваліфіковані викладачі університету та співробітники ІТ-компаній України.
 
«Під час курсів ви матимете змогу ознайомитись із такими спеціальностями як: 113 Прикладна математика та 124 Системний аналіз.
 
Також Ви зустрінетесь з нашими студентами та випускниками, представниками ІТ-компаній. Ми розповімо про прикладні задачі, які ви зможете розв’язувати після закінчення навчання на нашій кафедрі, та допоможемо визначитись з вибором майбутньої спеціальності»,- зазначили в ХНУРЕ.
 
Реєстрація на курси доступна за посиланням.
 
Источник:   ХНУРЕ
 Тэги:  харьков, образование
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