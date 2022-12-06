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06.12.2022  14:12   Рита Парфенова

У Харкові взято під варту охоронця «еліти» окупантів

Псевдопатрульного з Балаклії, який охороняв місцеву «еліту», взято під варту

Новини Харкова: взято під варту охоронця еліти окупантів

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні цього року у м. Балаклія місцевий мешканець — колишній співробітник поліціі охорони на Харківщині — почав співпрацювати з окупантами. Так, він добровільно обійняв посаду «патрульного» у фейковому правоохоронному органі.

Російські загарбники довірили колаборанту не так багато. Так, він охороняв будівлю окупаційної адміністрації та особисто супроводжував жінку, яка збирала «данину» з продавців на місцевому ринку. 

Правоохоронці викрили «патрульного». За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 38-річному чоловіку за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

5 грудня Київський районний суд м. Харкова задовольнив клопотання окружної прокуратури та взяв під варту підозрюваного. 

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Нгадаємо, дізнавачі поліції Харківської області повідомили про підозру двум колаборантам Ізюмського району

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  коллаборант, прокуратура, харьков, агрессия россии
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