06.12.2022 14:12 Рита Парфенова

У Харкові взято під варту охоронця «еліти» окупантів

Псевдопатрульного з Балаклії, який охороняв місцеву «еліту», взято під варту

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні цього року у м. Балаклія місцевий мешканець — колишній співробітник поліціі охорони на Харківщині — почав співпрацювати з окупантами. Так, він добровільно обійняв посаду «патрульного» у фейковому правоохоронному органі.



Російські загарбники довірили колаборанту не так багато. Так, він охороняв будівлю окупаційної адміністрації та особисто супроводжував жінку, яка збирала «данину» з продавців на місцевому ринку.



Правоохоронці викрили «патрульного». За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 38-річному чоловіку за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).



5 грудня Київський районний суд м. Харкова задовольнив клопотання окружної прокуратури та взяв під варту підозрюваного.



Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.



Нгадаємо, дізнавачі поліції Харківської області повідомили про підозру двум колаборантам Ізюмського району