У Харкові взято під варту охоронця «еліти» окупантів

Псевдопатрульного з Балаклії, який охороняв місцеву «еліту», взято під варту
Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні цього року у м. Балаклія місцевий мешканець — колишній співробітник поліціі охорони на Харківщині — почав співпрацювати з окупантами. Так, він добровільно обійняв посаду «патрульного» у фейковому правоохоронному органі.
Російські загарбники довірили колаборанту не так багато. Так, він охороняв будівлю окупаційної адміністрації та особисто супроводжував жінку, яка збирала «данину» з продавців на місцевому ринку.
Правоохоронці викрили «патрульного». За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 38-річному чоловіку за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
5 грудня Київський районний суд м. Харкова задовольнив клопотання окружної прокуратури та взяв під варту підозрюваного.
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.
Нгадаємо, дізнавачі поліції Харківської області повідомили про підозру двум колаборантам Ізюмського району
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