06.12.2022 14:30 Віталій Хінєвіч

Харків отримає понад 150 генераторів

Підприємства, об’єднані у Союз виробників теслярної продукції Франції, планують передати місту Харкову понад 150 генераторів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що відповідно до звернення Харківського міського голови Ігоря Терехова, французька сторона планує надати Харкову генератори потужністю від 5 до 20кВт. До акції на підтримку міста, яке гостро відчуває на собі всі руйнівні наслідки російської агресії, закликали доєднатися й інші підприємства та організації Франції. Планується, що зібрані таким чином генератори надійдуть до Харкова у першій декаді січня 2023 року.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Харків вже отримав гуманітарний вантаж, який був сформований та доставлений Союзом виробників теслярної продукції Франції за активним сприянням французької асоціації ACTED. Тоді на потреби харків’ян було передано 150 палет з продуктами харчування, предметами особистої гігієни, медичним обладнанням, виробами медичного призначення тощо.

Надання гуманітарної допомоги Харкову відбувається в рамках ініціативи «Тесляри Франції для народу України».

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