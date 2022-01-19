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19.01.2022  11:21   Евгений Клочко

Крещение 2022: кому запрещено погружаться в прорубь

Департамент здравоохранения призывает харьковчан соблюдать противоэпидемические правила и дал рекомендации всем, кто планирует купание на Крещение.


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Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент здравоохранения, погружение в ледяную воду не поможет укрепить иммунитет к COVID-19 и не усилит защиту организма от коронавирусной болезни. Посещать массовые скопления людей – значит подвергать себя опасности инфицироваться, поэтому следует соблюдать все противоэпидемические правила.
 
Кроме того, в департаменте напомнили, что нырять в прорубь лучше только закаленным людям и если человек полностью здоров. Перед нырянием желательно посоветоваться со своим семейным врачом. 
 
Также специалисты дают советы: перед заходом в воду нужно сделать интенсивную разминку, а затем нырять не резко, а постепенно погружаясь в воду. «Начните с умывания лица, обтирания груди, живота и спины и только после этого погружайтесь по шею. Окунаться с головой не стоит – это может привести к резкому охлаждению организма», - предостерегли в департаменте.
 
 
Согласно рекомендациям специалистов, находиться в ледяной воде можно 3-5 сек, максимум - 2 мин. Это разрешается только тем людям, которые годами практикует закаливание. Также горожанам рекомендуют отказаться от употребления алкогольных напитков, а сразу после окунания следует надеть теплую сухую одежду.
 
Отказаться от купания на Крещение рекомендуют всем, кто имеет:
 
  • воспалительные процессы носоглотки и придаточных пазух носа, среднего уха,
  • симптомы простуды,
  • заболевания сердечно-сосудистой системы,
  • болезни центральной нервной системы,
  • заболевания периферической нервной и эндокринной систем,
  • болезни органов зрения и органов дыхания,
  • заболевания мочеполовой системы и желудочно-кишечного тракта,
  • кожно-венерические заболевания, наличие крупных послеожоговых рубцов.
Также от погружения следует отказаться беременным женщинам и детям до 6 лет. Дети постарше могут купаться строго под наблюдением взрослых.
 
Напомним, в Православной церкви Украины напомнили украинцам, что купание в проруби не смывает грех, который является болезнью души. Кроме этого, в церкви никакого указания о погружении в ледяную воду никогда не было.
 
Источник:   Департамент здравоохранения
 Тэги:  крещение, купание, харьков, традиции, польза или вред
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