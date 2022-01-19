19.01.2022 11:21 Евгений Клочко
Крещение 2022: кому запрещено погружаться в прорубь
Департамент здравоохранения призывает харьковчан соблюдать противоэпидемические правила и дал рекомендации всем, кто планирует купание на Крещение.
РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Департамент здравоохранения, погружение в ледяную воду не поможет укрепить иммунитет к COVID-19 и не усилит защиту организма от коронавирусной болезни. Посещать массовые скопления людей – значит подвергать себя опасности инфицироваться, поэтому следует соблюдать все противоэпидемические правила.
Кроме того, в департаменте напомнили, что нырять в прорубь лучше только закаленным людям и если человек полностью здоров. Перед нырянием желательно посоветоваться со своим семейным врачом.
Также специалисты дают советы: перед заходом в воду нужно сделать интенсивную разминку, а затем нырять не резко, а постепенно погружаясь в воду. «Начните с умывания лица, обтирания груди, живота и спины и только после этого погружайтесь по шею. Окунаться с головой не стоит – это может привести к резкому охлаждению организма», - предостерегли в департаменте.
Согласно рекомендациям специалистов, находиться в ледяной воде можно 3-5 сек, максимум - 2 мин. Это разрешается только тем людям, которые годами практикует закаливание. Также горожанам рекомендуют отказаться от употребления алкогольных напитков, а сразу после окунания следует надеть теплую сухую одежду.
Отказаться от купания на Крещение рекомендуют всем, кто имеет:
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воспалительные процессы носоглотки и придаточных пазух носа, среднего уха,
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симптомы простуды,
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заболевания сердечно-сосудистой системы,
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болезни центральной нервной системы,
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заболевания периферической нервной и эндокринной систем,
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болезни органов зрения и органов дыхания,
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заболевания мочеполовой системы и желудочно-кишечного тракта,
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кожно-венерические заболевания, наличие крупных послеожоговых рубцов.
Также от погружения следует отказаться беременным женщинам и детям до 6 лет. Дети постарше могут купаться строго под наблюдением взрослых.
Напомним, в Православной церкви Украины напомнили украинцам, что купание в проруби
не смывает грех, который является болезнью души. Кроме этого, в церкви никакого указания о погружении в ледяную воду никогда не было.
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