19.01.2022 11:21 Евгений Клочко

Крещение 2022: кому запрещено погружаться в прорубь

Департамент здравоохранения призывает харьковчан соблюдать противоэпидемические правила и дал рекомендации всем, кто планирует купание на Крещение.



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Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент здравоохранения, погружение в ледяную воду не поможет укрепить иммунитет к COVID-19 и не усилит защиту организма от коронавирусной болезни. Посещать массовые скопления людей – значит подвергать себя опасности инфицироваться, поэтому следует соблюдать все противоэпидемические правила.

Кроме того, в департаменте напомнили, что нырять в прорубь лучше только закаленным людям и если человек полностью здоров. Перед нырянием желательно посоветоваться со своим семейным врачом.

Также специалисты дают советы: перед заходом в воду нужно сделать интенсивную разминку, а затем нырять не резко, а постепенно погружаясь в воду. «Начните с умывания лица, обтирания груди, живота и спины и только после этого погружайтесь по шею. Окунаться с головой не стоит – это может привести к резкому охлаждению организма», - предостерегли в департаменте.

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Согласно рекомендациям специалистов, находиться в ледяной воде можно 3-5 сек, максимум - 2 мин. Это разрешается только тем людям, которые годами практикует закаливание. Также горожанам рекомендуют отказаться от употребления алкогольных напитков, а сразу после окунания следует надеть теплую сухую одежду.

Отказаться от купания на Крещение рекомендуют всем, кто имеет:

воспалительные процессы носоглотки и придаточных пазух носа, среднего уха,

симптомы простуды,

заболевания сердечно-сосудистой системы,

болезни центральной нервной системы,

заболевания периферической нервной и эндокринной систем,

болезни органов зрения и органов дыхания,

заболевания мочеполовой системы и желудочно-кишечного тракта,

кожно-венерические заболевания, наличие крупных послеожоговых рубцов.

Также от погружения следует отказаться беременным женщинам и детям до 6 лет. Дети постарше могут купаться строго под наблюдением взрослых.

Напомним, в Православной церкви Украины напомнили украинцам, что купание в проруби не смывает грех, который является болезнью души. Кроме этого, в церкви никакого указания о погружении в ледяную воду никогда не было.