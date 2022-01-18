    
Главная Новости Харькова Общество Спасатели рассказали, как безопасно купаться на Крещение в проруби
18.01.2022  15:05   Виталий Хиневич

Спасатели рассказали, как безопасно купаться на Крещение в проруби

Находиться в воде разрешено несколько секунд, чтобы организм не испытал переохлаждение.

Крещение
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Вести".
 
Сообщается, что совершать омовение разрешено только в специально оборудованных для этих целей местах. Перед погружением в прорубь категорически запрещено употреблять алкогольные напитки. Быстро или с разбега погружаться в воду также запрещено,  это может вызвать резкое переохлаждение организма и судороги. 
 
Перед погружением в воду нужно выполнить упражнения для разогрева мышц.
 
 
Находиться в проруби разрешено несколько секунд, выйдя из нее,  следует обтереться сухим полотенцем, одеться в сменную одежду и взять с собой на омовение одеяло.
После купания можно выпить горячего чая и не оставаться на морозе.
 
Напомним, в Православной церкви Украины напомнили украинцам, что купание в проруби не смывает грех, который является болезнью души. Кроме этого, в церкви никакого указания о погружении в ледяную воду никогда не было.
 
Источник:   Вести
 Тэги:  крещение, омывание, здоровье, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.01 Общество Почему елку нужно убрать до Крещения: народные приметы 18.01 Общество Крещение 2022: купание в проруби не смывает грехи - ПЦУ 17.01 Общество Крещение в Харькове: где, во сколько и на каких источниках освятят воду (список)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 