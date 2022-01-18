18.01.2022 15:05 Виталий Хиневич

Спасатели рассказали, как безопасно купаться на Крещение в проруби

Находиться в воде разрешено несколько секунд, чтобы организм не испытал переохлаждение.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Вести".

Сообщается, что совершать омовение разрешено только в специально оборудованных для этих целей местах. Перед погружением в прорубь категорически запрещено употреблять алкогольные напитки. Быстро или с разбега погружаться в воду также запрещено, это может вызвать резкое переохлаждение организма и судороги.

Перед погружением в воду нужно выполнить упражнения для разогрева мышц.

Находиться в проруби разрешено несколько секунд, выйдя из нее, следует обтереться сухим полотенцем, одеться в сменную одежду и взять с собой на омовение одеяло.

После купания можно выпить горячего чая и не оставаться на морозе.

Напомним, в Православной церкви Украины напомнили украинцам, что купание в проруби не смывает грех, который является болезнью души. Кроме этого, в церкви никакого указания о погружении в ледяную воду никогда не было.