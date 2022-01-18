18.01.2022 08:00

Крещенский Сочельник: традиции, приметы и запреты 18 января

В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.

Крещенский Сочельник или Голодная кутья – это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне Крещение.

Этот праздник православной церкви, принадлежит к числу двунадесятых. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.



Верующие в этот день постятся до освящения воды. Разрешаются только блюда из варёных круп (сочиво), овощные блины, медовые оладьи, сочни с ягодами.



В храмах совершаются особые молитвы о ниспослании воде благодатной силы, после чего священник троекратно погружает в воду крест. Великое освящение воды происходит как в Крещенский сочельник, так и в само Крещение, то есть 18 и 19 января. Крещенская вода называется Великой агиасмой (святыней).



В Крещенский сочельник даже обыкновенная вода имеет особую силу. В ночь на Крещение сам Иисус Христос купается в реке, признаком чего является колыхание воды. Вода, взятая из проруби в Крещенский сочельник, считается целебной.



Считалось, что под Крещение снег приобретает особые свойства, поэтому его старались собирать и использовать в разных целях. Женщины знали, что только крещенский снег способен выбелить любую холстину. Верили также, что снег, собранный в крещенский сочельник, может исцелять недуги, а если вымыться в бане водой, натопленной из такого снега, можно надолго сохранить красоту.



Крещенский Сочельник – последний и особо благоприятный день святочных гаданий. Правда, официальная религия гадания не одобряет, но даже строгие запреты не смогли искоренить тягу людей к подглядыванию за своим собственным будущим.



В Крещенский сочельник принято печь пироги, а ночью, выходя с ними на улицу, кликать суженого. В этот вечер девушки гадали: если, выходя на улицу, встречали парня, это считалось хорошо, а старика – плохо. Имя суженого девушки узнавали, спрашивая его у прохожего.



Знаменитый крещенский обычай – бросание башмачка. Девушки на улице бросали башмачок с левой ноги, а потом по направлению носка определяли, откуда придет суженый.



В русском фольклоре приметы и поверья, связанные с Крещением корнями уходят как в христианские, так и в языческие времена.



После богослужения люди стремились первыми вернуться домой, тогда урожай они также должны были получить первыми.



В целях защиты своего жилища от всякой нечисти, мелом рисовали над всеми дверями и оконными рамами крестики. Забыл поставить в Крещенский сочельник крест над дверями – жди беды.



Для молодых пар решать вопросы связанные с подготовкой к свадьбе в этот день, также считается хорошей приметой: «Крещенское рукобитье – к счастливой семье».



Также в этот день...



В 1505 году главный почтмейстер короля Кастилии Франц фон Таксис предпринял первую в мире попытку организовать регулярную международную почту.



1654 – Переяславская Рада принимает решение о присоединении Малороссии (Украины) к России.



1689 – родился Шарль Монтескьe, французский просветитель, правовед и философ.



1778 – капитан Кук открыл Сандвичевские острова, теперь известные как Гавайские.



1882 – родился Алан Александр Милн, английский писатель, автор повестей о «медведе с опилками в голове» – Винни-Пухе. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро», – не это ли девиз всех любителей покушать бесплатно и с комфортом.



1904 – родился Кэри Грант (настоящее имя – Александр Арчибальд Лич), англо-американский актёр, который стал воплощением неизменного остроумия, невозмутимости и хладнокровия. Американский институт кино признал его величайшим киноактёром в истории Голливуда после Хамфри Богарта.



1926 – на Арбате в кинотеатре «Художественный» прошла премьера фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин».



1934 – английскую полицию снабдили карманными радиоприемниками, по которым передавали сведения о совершенных преступлениях. Первым задержанным оказался вор, похитивший в Брайтоне три пальто и пойманный уже спустя 15 минут после совершения преступления.



1936 – опубликование проекта Конституции СССР для всенародного обсуждения.



1943 – родился Владимир Федотов, советский футболист, главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» (2006-2007).



1947 – родился Такеши Китано, японский актер, режиссер, писатель и сценарист («Затойчи», «Куклы»).



1955 – родился Кевин Костнер, американский киноактер («Телохранитель», «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе») и режиссер («Танцующий с волками»).



1962 – родилась Тамара Гвердцители, грузинская певица.



1964 – американские врачи призвали конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности для здоровья.



1980 – альбом «Pink Floyd» «The Wall» возглавляет хит-парад США.

1983 – подписан указ о размещении ракет средней дальности «Першинг» в Западной и Центральной Европе, что привело к новому витку Холодной войны.



1995 – во время землетрясения силой 7,2 балла, произошедшего в городе Кобе (Япония), погибло шесть с половиной тысяч человек.



1996 – на носители нового типа – DVD – вышло первое программное обеспечение. Компания «Digital Directory Assistance» объявила, что новая версия ее электронного телефонного справочника «PhoneDisc PowerFinder USA ONE», будет выпущен на новом носителе информации – Digital Video Disc (DVD). Данные, ранее занимавшие 6 дисков CD-ROM, поместились на одном диске DVD.



1997 – норвежец Берг Усланд закончил свой одиночный переход через Антарктиду, который стартовал 15 ноября 1996 года.



2010 – взорвались кислородные баллоны на 4-м этаже больницы № 7 города Луганска (отделение кардиологии). В результате – 16 погибших.



2012 – Википедия на одни сутки закрыла доступ к своему англоязычному сайту в знак протеста против обсуждаемого в США законопроекта о борьбе с интернет-пиратством.



Именины отмечают: Аполлинария, Григорий, Евгения, Иосиф, Лукьян, Матвей, Полина, Роман, Семен, Сергей, Татьяна.