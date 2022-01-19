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19.01.2022  11:03   Виталий Хиневич

"Проверял состояние авто": адвокат Коли Харьковского пояснила превышение скорости подсудимого

Подросток хотел проскочить на красный сигнал светофора.

Коля Харьковский
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Суспільне".
 
Сообщается, что Коля Харьковский хотел проехать на красный свет светофора на скорости 180 километров в час. Адвокат Харьковского Инна Данилова объяснила это тем, что Николай разогнал авто в тот момент, когда понял, что не успеет затормозить. 
 
"Когда он увидел, что не успевает пролететь на зеленый сигнал светофора, или желтый мигающий был, на той скорости, машина уже превышала скорость",- сообщила Данилова.
 
 
По ее словам, подозреваемый полностью признает свою вину, но отмечает, что в его деяниях не было прямого умысла. Кроме этого адвокат сообщила со слов Харьковского, что он проверял состояние авто и его скорость.
 
Напомним, вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП: 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  дтп, харьков
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