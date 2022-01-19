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19.01.2022  10:56   Евгений Клочко

Средства не предусмотрены: трамвай "Stadler" не выйдет на улицы Харькова

Тестирование вагона швейцарского производителя Stadler в Харькове завершили осенью прошлого года и средств на его приобретение не закладывали.

Трамвай Stadler не выйдет на харьковские маршруты. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на информационный запрос журналистов Суспільного директору Департамента инфраструктуры Харьковского горсовета Сергею Дульфану.
 
В ответе на запрос он сообщил, что тестирование под наблюдением представителей КП "Октябрьское трамвайное депо", "Горэлектротранссервис" и ЗАО "Штадлер Минск" длилось до 31 октября 2021 года.
 
"Трамвайный вагон STADLER B85300M имеет 3 секции и 3 ходовых тележки, имеет пустой вес 37,7 тонн, и 50 тонн при номинальной загруженности, что значительно превышает массу подвижного состава, который в настоящее время эксплуатируется в Харькове. Кроме того, данный тип подвижного состава имеет современное электронное оборудование, критическое к режимам движения, техническому состоянию и профилю трамвайных путей, что предусматривает повышенные требования к путевому хозяйству.
 
 
По словам чиновника городского совета, испытания определили улучшенные динамические характеристики трамвайного вагона STADLER B85300M по сравнению с подвижным составом, эксплуатируемым в настоящее время в г. Харькове, при прохождении кривых участков пути разных радиусов (от 18 м), а также уклонов, отнесенных к тяжелому профилю пути ( от 30%), замечаний к техническим, конструктивным и эксплуатационным элементам вагона не обнаружено", - отмечено в документе
 
На данный момент Харьков не планирует закупать трамваи "Stadler", один из которых тестировался на маршрутах города.
 
В бюджете города денег на закупку вагона швейцарского производства не закладывали, уточнил директор департамента.
 
"По закупке трамваев сообщаем, что бюджетом Харьковской городской территориальной общины в настоящее время средства на соответствующие меры не предусмотрены. В случае выделения средств закупка подвижного состава будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством Украины", - говорится в ответе.
 
Напомним, трамвай швейцарской фирмы "Stadler" прибыл на испытания в Харьков в начале сентября 2021 года.
Источник:   Суспільне Харків
 Тэги:  stadler, трамвай, харьков, дульфан
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