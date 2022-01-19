19.01.2022 10:56 Евгений Клочко

Средства не предусмотрены: трамвай "Stadler" не выйдет на улицы Харькова

Тестирование вагона швейцарского производителя Stadler в Харькове завершили осенью прошлого года и средств на его приобретение не закладывали.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на информационный запрос журналистов Суспільного директору Департамента инфраструктуры Харьковского горсовета Сергею Дульфану.

В ответе на запрос он сообщил, что тестирование под наблюдением представителей КП "Октябрьское трамвайное депо", "Горэлектротранссервис" и ЗАО "Штадлер Минск" длилось до 31 октября 2021 года.

"Трамвайный вагон STADLER B85300M имеет 3 секции и 3 ходовых тележки, имеет пустой вес 37,7 тонн, и 50 тонн при номинальной загруженности, что значительно превышает массу подвижного состава, который в настоящее время эксплуатируется в Харькове. Кроме того, данный тип подвижного состава имеет современное электронное оборудование, критическое к режимам движения, техническому состоянию и профилю трамвайных путей, что предусматривает повышенные требования к путевому хозяйству.

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По словам чиновника городского совета, испытания определили улучшенные динамические характеристики трамвайного вагона STADLER B85300M по сравнению с подвижным составом, эксплуатируемым в настоящее время в г. Харькове, при прохождении кривых участков пути разных радиусов (от 18 м), а также уклонов, отнесенных к тяжелому профилю пути ( от 30%), замечаний к техническим, конструктивным и эксплуатационным элементам вагона не обнаружено", - отмечено в документе

На данный момент Харьков не планирует закупать трамваи "Stadler", один из которых тестировался на маршрутах города.

В бюджете города денег на закупку вагона швейцарского производства не закладывали, уточнил директор департамента.

"По закупке трамваев сообщаем, что бюджетом Харьковской городской территориальной общины в настоящее время средства на соответствующие меры не предусмотрены. В случае выделения средств закупка подвижного состава будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством Украины", - говорится в ответе.