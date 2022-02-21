21.02.2022 09:59 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 21 февраля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 480 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 911 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 303 522 человек. Выздоровело 255 893 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 40 806 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 518 человек (в том числе у 480 жителей города Харькова). 184 человека заболели в Изюмском районе, 62 – в Богодуховском, 49 – в Купянском, 46 – в Лозовском, 42 – в Чугуевском, 10 – в Красноградском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 20 февраля.



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