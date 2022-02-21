21.02.2022 10:15 Виталий Хиневич
Ушел на учебу и не вернулся: на Харьковщине искали подростка
На поиски 14-летнего подростка был направлен личный состав Красноградского районного отделения полиции.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Сообщается, что 19 февраля в полицию обратилась 43-летняя мать мальчика. Женщина сообщила правоохранителям, что последний раз видела своего сына 16 февраля, когда он собирался на учебу.
На основании данного факта было открыто уголовное производство согласно части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "без вести пропавший". На поиски несовершеннолетнего был нацелен личный состав Красноградского районного отдела полиции.
Принятыми мерами полицейские установили местонахождение разыскиваемого 20 февраля около 16:00 на автовокзале в Краснограде.
Выяснилось, что в день пропажи подросток собрал вещи и приехал в Харьков, где проживал у знакомых.
С подростком была проведена профилактическая беседа, решается вопрос о привлечении родителей мальчика к административной ответственности.
Читайте также:
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости