21.02.2022 10:15 Виталий Хиневич

Ушел на учебу и не вернулся: на Харьковщине искали подростка

На поиски 14-летнего подростка был направлен личный состав Красноградского районного отделения полиции.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Сообщается, что 19 февраля в полицию обратилась 43-летняя мать мальчика. Женщина сообщила правоохранителям, что последний раз видела своего сына 16 февраля, когда он собирался на учебу.

На основании данного факта было открыто уголовное производство согласно части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "без вести пропавший". На поиски несовершеннолетнего был нацелен личный состав Красноградского районного отдела полиции.

Принятыми мерами полицейские установили местонахождение разыскиваемого 20 февраля около 16:00 на автовокзале в Краснограде.

Выяснилось, что в день пропажи подросток собрал вещи и приехал в Харьков, где проживал у знакомых.

С подростком была проведена профилактическая беседа, решается вопрос о привлечении родителей мальчика к административной ответственности.

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