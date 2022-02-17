17.02.2022 12:20

В Харькове нашли пропавшую несовершеннолетнюю девочку

Несовершеннолетняя пропала 16 февраля 2022 года и не выходила на связь с родителями.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковщины.

По информации правоохранителей сообщение от женщины о пропаже ее 15-летней дочери поступило 16 февраля. На поиски несовершеннолетней был ориентирован весь личный состав полиции.

В тот же вечер в 19:30 сотрудники ювенальной превенции смогли найти девушку на одной из улиц города, где она прогуливалась со своим другом.

Никаких противоправных действий в отношении 15-летнего ребенка совершено не было.

С несовершеннолетней была проведена профилактическая беседа, а относительное ее родителей решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

Напомним, 15 февраля успешно завершились поиски девочки-подростка , пропавшей почти десять дней назад. 14-летняя Таисия Халимончук была найдена живой под Харьковом.