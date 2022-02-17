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17.02.2022  12:20   

В Харькове нашли пропавшую несовершеннолетнюю девочку

Несовершеннолетняя пропала 16 февраля 2022 года и не выходила на связь с родителями.

В Харькове нашли пропавшую накануне девочку
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковщины.
 
По информации правоохранителей сообщение от женщины о пропаже ее 15-летней дочери поступило 16 февраля. На поиски несовершеннолетней был ориентирован весь личный состав полиции.
 
В тот же вечер в 19:30 сотрудники ювенальной превенции смогли найти девушку на одной из улиц города, где она прогуливалась со своим другом.
 
Никаких противоправных действий в отношении 15-летнего ребенка совершено не было.
 
С несовершеннолетней была проведена профилактическая беседа, а относительное ее родителей решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.
 
Напомним, 15 февраля успешно завершились поиски девочки-подростка, пропавшей почти десять дней назад. 14-летняя Таисия Халимончук  была найдена живой под Харьковом.
 
Тэги:  розыск, полиция, харьков
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