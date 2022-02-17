17.02.2022 12:30 Виталий Хиневич

Фармпроизводители сообщили, когда будет готова вакцина от "Омикрона"

Фармацевтические компании продолжают собирать клинические данные и наблюдения за препаратом.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Сообщается, что специфическая вакцина от штамма коронавирусной инфекции "Омикрон" может быть готова к августу 2022 года. Производителем вакцины выступит американская компания "Moderna".

Разработку такой же вакцины от компании "Pfizer и BioNTech SE" перенесли на осень текущего года.

"Moderna" продолжает собирать клинические данные, для определения коэффициента влияния на штамм "Омикрон". Кроме этого, исследователям предстоит выяснить, будет ли эта COVID-вакцина обеспечивать лучшую защиту, чем третья доза имеющейся вакцины.

В это же время отмечается, что "Moderna" может создать в 2023 году вакцину, которая будет одновременно защищать от коронавируса, гриппа и других респираторных заболеваний.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга 12 февраля заявил, что в Украину прибудет еще один препарат от коронавируса . Таким образом, Литва передаст украинцам вакцину «Johnson & Johnson».