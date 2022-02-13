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13.02.2022  12:40   Виталий Хиневич

Новую вакцину от коронавируса доставят в Украину

Литва передаст Украине вакцину от коронавирусной инфекции.

Вакцинация
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «UA.News».
 
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга 12 февраля заявил, что в Украину прибудет еще один препарат от коронавируса. Таким образом, Литва передаст украинцам вакцину «Johnson & Johnson». 
 
По словам Виктора Ляшко, Украина имеет значительную поддержку Литвы. Препарат будет использоваться для вакцинации украинцев, в том числе с временно оккупированных территорий на пунктах пропуска.
 
 
В это же время отмечается, что на КПВВ есть выбор вакцины и достаточное количество бесплатных экспресс тестов для выявления инфекции. Также идет модернизация сервисной зоны на территории контрольного пункта, где будет размещаться точка вакцинации людей.
 
Напомним, у большого количества пациентов, которые инфицированы новым штаммом коронавируса "Омикрон", появляется новый симптом - боль в ухе.
 
Источник:   UA.News
 Тэги:  коронавирус, харьков
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