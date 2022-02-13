13.02.2022 12:40 Виталий Хиневич

Новую вакцину от коронавируса доставят в Украину

Литва передаст Украине вакцину от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «UA.News».

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга 12 февраля заявил, что в Украину прибудет еще один препарат от коронавируса. Таким образом, Литва передаст украинцам вакцину «Johnson & Johnson».

По словам Виктора Ляшко, Украина имеет значительную поддержку Литвы. Препарат будет использоваться для вакцинации украинцев, в том числе с временно оккупированных территорий на пунктах пропуска.

В это же время отмечается, что на КПВВ есть выбор вакцины и достаточное количество бесплатных экспресс тестов для выявления инфекции. Также идет модернизация сервисной зоны на территории контрольного пункта, где будет размещаться точка вакцинации людей.