13.02.2022 13:05 Виталий Хиневич

Вынужденная посадка самолета «SkyUp»: в МИД Украины сделали заявление

Посольство Украины в Молдове оказывает консульскую помощь пассажирам самолета украинской авиакомпании «SkyUp».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Олега Николаенко.

Сообщается, что украинские консулы находятся в аэропорту вместе с гражданами, взаимодействуют с авиатранспортными органами Молдовы и поддерживают связь с представителями авиакомпании. Для пассажиров организовано питание.

На данный момент подготовлен наземный трансфер пассажиров самолета в Киев. Для этого в Кишинев направлены 4 автобуса. Примерно через час украинцы начнут посадку на наземный вид транспорта.

В это же время отмечается, что в ведомстве не видят смысла закрывать воздушное сообщение в Украине.

Напомним, что самолет украинской авиакомпании SkyUp, летевший по рейсу с острова Мадейра в Киев, совершил посадку в Кишиневе, якобы из-за ситуации в Украине.