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13.02.2022  13:05   Виталий Хиневич

Вынужденная посадка самолета «SkyUp»: в МИД Украины сделали заявление

Посольство Украины в Молдове оказывает консульскую помощь пассажирам самолета украинской авиакомпании «SkyUp».

Самолет
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Олега Николаенко.
 
Сообщается, что украинские консулы находятся в аэропорту вместе с гражданами, взаимодействуют с авиатранспортными органами Молдовы и поддерживают связь с представителями авиакомпании. Для пассажиров организовано питание. 
 
На данный момент подготовлен наземный трансфер пассажиров самолета в Киев. Для этого в Кишинев направлены 4 автобуса. Примерно через час украинцы начнут посадку на наземный вид транспорта. 
 
В это же время отмечается, что в ведомстве не видят смысла закрывать воздушное сообщение в Украине. 
 
Напомним, что самолет украинской авиакомпании SkyUp, летевший по рейсу с острова Мадейра в Киев, совершил посадку в Кишиневе, якобы из-за ситуации в Украине. 
 
Источник:   МИД Украины
 Тэги:  самолет, харьков
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