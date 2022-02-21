    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Сильный пожар в Харькове: спасатели выталкивали авто из горящего гаража (фото)
21.02.2022  10:21   Рита Парфенова

Сильный пожар в Харькове: спасатели выталкивали авто из горящего гаража (фото)

В ночь на понедельник, 21 февраля, спасатели ликвидировали пожар в Новобаварском районе Харькова.

Пожар Харьков: сгорело хозяйственное здание

О пожаре огнеборцам сообщили около половины двенадцатого ночи, передает РЕДПОСТ.

Очагом возгорания стала хозяйственная постройка на территории частного домовладения по улице Григоровской, 100. Огонь был настолько сильным, что перекинулся на стоящий рядом гараж, в котором находился автомобиль ВАЗ 2101.

Когда на тушение прибыли четыре отделения спасателей и учебное подразделение НУГЗУ, общая площадь горевших хозяйственного строения и гаража приближалась к 100 квадратным метрам. Огонь мог уничтожить и автомобиль. Чтобы его спасти, спасатели срезали дверной замок и вытолкали «копейку» из гаража.

Пожар Харьков: сгорело хозяйственное здание

Менее получаса огнеборцам понадобилось чтобы локализовать пожар, и в половине второго ночи огонь был полностью ликвидирован.

Пострадавших в результате пожара нет. Вероятная причина пожара – короткое замыкание электросети.

Напомним, ранее мы публиковали видео пожара, произошедшего в ночь на  21 февраля в частном секторе на Холодной Горе.

Читайте также:

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.02 Криминал и происшествия У берегов Португалии горит судно с люксовыми электромобилями 21.02 Криминал и происшествия На Харьковщине курение в кровати привело к гибели мужчины 21.02 Криминал и происшествия Сильный пожар произошел ночью в частном секторе Харькова (видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 