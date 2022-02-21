21.02.2022 10:21 Рита Парфенова

Сильный пожар в Харькове: спасатели выталкивали авто из горящего гаража (фото)

В ночь на понедельник, 21 февраля, спасатели ликвидировали пожар в Новобаварском районе Харькова.

О пожаре огнеборцам сообщили около половины двенадцатого ночи, передает РЕДПОСТ.



Очагом возгорания стала хозяйственная постройка на территории частного домовладения по улице Григоровской, 100. Огонь был настолько сильным, что перекинулся на стоящий рядом гараж, в котором находился автомобиль ВАЗ 2101.



Когда на тушение прибыли четыре отделения спасателей и учебное подразделение НУГЗУ, общая площадь горевших хозяйственного строения и гаража приближалась к 100 квадратным метрам. Огонь мог уничтожить и автомобиль. Чтобы его спасти, спасатели срезали дверной замок и вытолкали «копейку» из гаража.





Менее получаса огнеборцам понадобилось чтобы локализовать пожар, и в половине второго ночи огонь был полностью ликвидирован.



Пострадавших в результате пожара нет. Вероятная причина пожара – короткое замыкание электросети.

Напомним, ранее мы публиковали видео пожара, произошедшего в ночь на 21 февраля в частном секторе на Холодной Горе.

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