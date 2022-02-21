Сильный пожар произошел ночью в частном секторе Харькова (видео)

В ночь на 21 февраля на Холодной Горе в Харькове произошел сильный пожар.
По словам очевидцев, горело здание в частном секторе на улице Плановой, 26. По неофициальной информации, огонь охватил хозяйственную постройку, передает РЕДПОСТ.
«Какая-то женщина жутко паниковала, хотела попасть в дом - ее задержали», – прокуомментировал пожар ожин из местных пабликлов
Официальная информация о причинах и обстоятельстваъх пожара уточняется.
Напомним, 18 февраля в 14:55 полицейские сообщили о пожаре, который произошел за несколько дней до этого в Купянском районе. Он начался в одном из домов Великого Бурлука и затем прекратился. Огнеборцы отправились на место пожара - в дом по Молодежной улице, 7. Здесь они обнаружили обгоревшее тело погибшего хозяина дома, 1968 года рождения.
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