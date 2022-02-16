16.02.2022 10:20 Виталий Хиневич

В Харькове произошло возгорание квартиры: есть пострадавшие

В Индустриальном районе Харькова произошло возгорание квартиры в жилом доме.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Сообщается, что 15 февраля около 14:45 произошло возгорание квартиры в пятиэтажном доме по улице Библика. К месту происшествия направились спасатели. К моменту прибытия пожарных огонь распространился на площади 5 квадратных метров. Горел балкон квартиры, оконная рама и домашние вещи.

В задымленной комнате находилась 75-летняя женщина, которая получила ожоги лица и была госпитализирована.

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На ликвидацию пожара понадобилось менее часа, причина возникновения происшествия устанавливается.

Напомним, тело 79-летней женщины обнаружили спасатели во время ликвидации пожара в 7-ми этажном жилом доме Киевского района Харькова.