    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове произошло возгорание квартиры: есть пострадавшие
16.02.2022  10:20   Виталий Хиневич

В Харькове произошло возгорание квартиры: есть пострадавшие

В Индустриальном районе Харькова произошло возгорание квартиры в жилом доме.

Пожар
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
 
Сообщается, что 15 февраля около 14:45 произошло возгорание квартиры в пятиэтажном доме по улице Библика. К месту происшествия направились спасатели. К моменту прибытия пожарных огонь распространился на площади 5 квадратных метров. Горел балкон квартиры, оконная рама и домашние вещи.
 
В задымленной комнате находилась 75-летняя женщина, которая получила ожоги лица и была госпитализирована.
 
 
На ликвидацию пожара понадобилось менее часа, причина возникновения происшествия устанавливается.
 
Напомним, тело 79-летней женщины обнаружили спасатели во время ликвидации пожара в 7-ми этажном жилом доме Киевского района Харькова.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.02 Криминал и происшествия В Харьковской филармонии произошло короткое замыкание электропроводки (видео) 15.02 Криминал и происшествия Под Харьковом пожарные спасли частный дом от огня 14.02 Криминал и происшествия Под Харьковом в горящем доме нашли труп
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 