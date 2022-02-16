"Ему стало жалко малышей": история со щенками в мешке в Харькове обрастает подробностями

16.02.2022 10:25 Евгений Клочко

Хозяин минивэна Opel Vivaro пояснил ситуацию со щенками, которых привез его отец к мусорке.

15 февраля в одном из харьковских Telegram-каналов появилась публикация , в которой женщина рассказала, что к мусорке подъехал автомобиль и водитель выбросил в бак мешок со щенками. Автор поста также отметила, что временно щенки были отданы на передержку, а на место инцидента была вызвана полиция для составления протокола о жестоком обращении с животными.

Сразу после публикации комментаторы разразились гневными высказывания в адрес водителя авто.

Однако на следующий день на том же Talegram-канале появилась еще одна запись, уже от хозяина авто. Он пояснил, что его отец периодически пользуется данным автомобилем и в тот день охранник дачи попросил вывезти щенков с дачного кооператива в город. В мусорные же баки, по словам автора публикации, его отец выбросил пустые 5-литровые баклажки.

"Отец поехал на дачу, на дачах один сторож, больше там никого нет, он и попросил отца их в город вывезти, кормить нечем. Отцу стало жалко малышей, вот он их и привёз на район и, прежде развязав и положив не в мусорку, а рядом. И из видео это видно, лежит мешок развязанный между баков", - пояснил автор публикации.

Он также подчеркнул, что если бы его отец плохим человеком, так он бы их в лес вывез, а не за 80 км от дачи в город.