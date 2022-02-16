16.02.2022 10:31 Рита Парфенова

Открывается выставка картин, написанных в месте силы Харькова

С 16 февраля до 10 марта в Центре культуры на Пушкинской, 62 будет пройдет выставка декоративной росписи Татьяны Землянской «Харьковский оазис».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов выставки. По их словам, Татьяна Землянская нашла свое место силы на родной Харьковщине.



«Местность, где мы живем, богата живописными уединенными уголками, где бурлит свой таинственный и неожиданный мир. Стоит только сделать несколько шагов в сторону от городской жизни, углубиться в лес, выйти на берег пруда, и то, что предстанет перед глазами – это совсем другая сказочная жизнь, хрупкая и загадочная», – делится Татьяна.



В серию «Харьковский оазис» вошли загадочные уголки Харьковщины: виды Харьковской «Швейцарии», река Очеретянка, река Уды и сосновые леса в Пересечном, хутор Зиньковский под Ольшанами.



«Работы поражают своей оригинальностью, многослойным рисованием, тонкой детализацией элементов, созданные благодаря сочетанию различных техник: традиционной живописи и петриковской росписи», – сообщили организаторы.



Торжественное открытие выставки пройдет 16 февраля в 17:00. Работы Татьяны Землянской будут экспонироваться до 10 марта по адресу: ул. Пушкинская, 62, Центр культуры и искусства, 1-й этаж.



Центр работает: с 11.00 до 19.00, выходные воскресенье и понедельник. Вход свободный при соблюдении действующих требований по предотвращению распространения COVID-19.

Напомним, до 24 февраля в Центре культуры на Пушкинской, 62 проходит выставка философской живописи художника Валерия Моругина «Эволюция сознания», а до 5 марта в галерее «Искусство Слобожанщины» проходит художественная выставка архимандрита Николая (Анатолия Мороза) «Тропами моей памяти».