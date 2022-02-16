16.02.2022 10:45 Виталий Хиневич

Январь-2022 побил рекорды температурных наблюдений

Температура была намного выше средней на большей части территории Южной Америки.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".

Сообщается, что в текущем году январь стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений, оказавшись на шестом месте.

Глобальная приземная температура в январе 2022 года была на 0,89 ° C выше среднего показателя 20 века, составляющего 12,0 ° C, и стала шестым самым теплым январем за последние 143 года. Кроме этого отмечается, что январь-2022 года также стал 46 подряд январем и 445 месяцем подряд с температурой, по крайней мере номинально, выше среднего показателя 20 века.

Также ученые отметили, что в январе текущего года во всем мире произошли шесть тропических штормов. Однако многие из них были слабыми.

Напомним, солнце 16 февраля будет редко показываться из-за облаков. Практически весь день пройдет без осадков , только к вечеру может начаться дождь со снегом.