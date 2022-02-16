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16.02.2022  06:00   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 16 февраля

Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь со снегом.

Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь со снегом.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...+1°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +3°...+2°C (ощущается как -1°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 72%. Температура воздуха +2°...+1°C (ощущается как -1°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Ожидается благоприятная космическая погода. Возникновения магнитных бурь эксперты не прогнозируют.

Народные приметы. Если снег валит хлопьями — лето будет дождливым.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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