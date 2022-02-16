16.02.2022 07:00

Гороскоп на 16 февраля для всех знаков зодиака: что обещают звезды

День хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Ничто не сможет испортить Овну настроения больше, чем нахальные выскочки с завышенной самооценкой. В течение дня на его пути то и дело будут попадаться всякие личности, которые будут пытаться оттеснить Овна на второй план или как-либо затмить его достоинства. Звезды предупреждают, что вероятность столкнуться с такими выскочками очень высока. Впрочем, не стоит обращать на них внимания, тем более, что талантов у Овна из-за них меньше не станет.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцу лучше не ходить в гости к тем, у кого квартира побогаче или побольше. Даже самые воспитанные и правильные из Тельцов в этот день не смогут избежать уколов банальной, но очень острой зависти! Вообще же звезды будут склонять Тельца к тому, чтобы прикупить для дома что-нибудь нужное, красивое и главное – чтобы ни у кого из знакомых такого не было!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы рискуют стать жертвой собственной непоседливости. Многочисленные идеи и планы будут настолько разрывать их мозг, что они способны потратить все свои физические и моральные силы в бесплодных попытках реализовать их все одновременно. При таком раскладе Близнецам полезно не гнаться за всеми зайцами сразу, а выбрать среди них одного – посимпатичнее.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак рискует поддаться соблазну посчитать деньги в чужих карманах. Однако делать это категорически не рекомендуется! В противном случае, весь день может пойти наперекосяк. Особенно Раку следует избегать финансовых и имущественных споров, в том числе судебных. Эмоций будет много, а вот толку, увы, нет. Лучше уж переключить свою энергию на любовные игры: здесь есть все шансы добиться отличных результатов.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев может осознать, что ревность – чувство внезапное, и ревновать можно ко всему, что хоть как-то движется. Расслабьтесь, через день-другой от этого чувства не останется и следа, а вот поддавшись своей ревности, вы рискуете наломать немало дров. Лучше направьте свою кипучую энергию на что-либо позитивное, ну, к примеру, уборку сделайте или шопингом займитесь.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Взгляды Девы будут радикально отличаться от взглядов всех остальных. Деве будет непонятен и подозрителен кипучий энтузиазм окружающих. Еще более подозрительными будут казаться ей попытки заразить этим энтузиазмом ее саму. Во всяком случае, ни в какие общественные мероприятия Дева по своей воле влезать будет не настроена, предпочитая тратить энергию исключительно на решение своих собственных задач.



Весы (24 сентября – 23 октября)

В голову Весов может прийти совершенно невообразимая, фантастическая идея! И на первый, и на второй взгляд эта идея будет выглядеть совершенно невозможной, однако именно ее Весам и захочется воплотить в жизнь. Все остальное будет казаться им слишком банальным, скучным и пресным. Самое забавное, что именно эта фантастическая идея, в отличие от других, имеет хорошие шансы реализоваться.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион способен показать в своих делах очень неплохие результаты! Вопросы, которые в другие дни могли бы вызывать скуку, будут решаться с огоньком. Даже в занятии обычной бухгалтерией Скорпион может испытать что-то вроде вдохновения и творческого подъема! Вот и используйте этот день для тех дел, на которые раньше не хватало ни терпения, ни энтузиазма.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Девизом дня у Стрельца станет: «Быстрее, выше, сильнее!». Весь день он будет испытывать желание если и не посоревноваться с кем-либо напрямую, то хоть в чем-то оказаться лучше других. И дело здесь отнюдь не в хвастовстве. Для Стрельца все это будет носить характер игры, в которой ему хочется не похвастаться, а сделать что-то лучше. Что в этом плохого? Единственное, за что Стрельцу ни в коем случае нельзя браться – это за азартные игры: затянет!



Козерог (22 декабря – 20 января)

В душе Козерога проснется Отелло! Весь день поведение любимого человека будет казаться Козерогу подозрительным, а признаки вероятной неверности станут мерещиться на каждом углу. Если не желаете, чтобы ревность поселилась в вашей душе надолго, постарайтесь как-нибудь урезонить свою подозрительность. Поверьте, реальных поводов для ревности нет. Ну, или почти нет.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Творческий потенциал Водолея достигнет максимума! В этот день ему не только окажутся по плечу многие сложные дела и вопросы, но главное, будет настроение ими заниматься. У Водолея есть шанс довести до ума какие-то из своих проектов, получив достойные результаты за свои труды. Впрочем, об отдыхе тоже не надо забывать, а то недолго и перегреться.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Перед Рыбами редко будет возникать дилемма «хочу-не хочу». На первом месте будет стоять слово «надо». При этом любые свои обязанности Рыбам захочется исполнить не просто хорошо, но желательно лучше, чем другие. Очень неплохо использовать энергию этого дня, продемонстрировав всем (особенно начальству) свою работоспособность и энтузиазм. Вот только не переусердсвтвуйте, чтобы выскочкой не прослыть.