16.02.2022 10:55 Илья Романов

В Харькове появится подземная велодорожка (фото)

В рамках программы "Зеленый каркас Харькова" соединят велодорожки из Саржиного Яра с комплексом велодорожек в Лесопарке.



Василий Голосный

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , соединение пройдет по зелёной зоне улицы Динамовской с переходом на улицу Сумскую через пешеходный подземный переход "Сокольники".

Теперь общая протяженность велодорожки составит почти 38 километров. Это будет комбинированный подземный переход как для велосипедистов, так и для пешеходов. Велосипедисты будут съезжать по пандусу, который там обустроят. Его общая протяженность составит 95 метров. Так же в Саржин Яр можно будет попасть и через велодорожку, которая будет устроена вдоль Комсомольского озера.

Инициаторами данного проекта стали харьковчане, которые увлекаются велосипедным спортом. На одном из приёмом Харьковского городского головы Игоря Терехова они предложили идею соединить велодорожки между собой. Мэр откликнулся и уже разработан проект реализации этой идеи.

"Мы сделаем так называемую разуклонку, для того, чтобы люди по пандусу ехали и им не мешали машины. Они будут ехать через пешеходный переход. Тут же мы, конечно, оставим место для пешеходов, потому что этот переход востребованный. И думаю, что будет удобно, комфортно. Во всяком случае инициативные ребята, которые были вместе с нами и им этот проект понравился, у них нет никаких возражений и мы будем вместе с ними делать этот проект", - рассказал Харьковский городской голова Игорь Терехов.

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