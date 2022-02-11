11.02.2022 13:44 Рита Парфенова

Выставка «Эволюция сознания» открылась в Харькове

До 24 февраля в Центре культуры на Пушкинской, 62 проходит выставка философской живописи художника Валерия Моругина «Эволюция сознания».

В экспозицию вошли около 50 работ художника, большинство из них – репродукции его картин, передает РЕДПОСТ.



Валерий Моругин (1946–2010) в течение 35 лет работал главным художником Херсонского хлопкового комбината. После ухода на пенсию в 2006 году писал картины в стиле философской живописи. Его работы ценятся в Украине и за ее пределами, экспонируются в наиболее известных музеях Украины и мира.



«Творчество художника – это определенная философия, которая может стать источником познания и вдохновения. Когда смотришь на картины художника, ныряешь в медитативное созерцание – художник создал послание и каждый его для себя может расшифровать сам. Надо просто остановиться у полотна, всмотреться в его глубину и прислушаться к собственным образам, чувствам и впечатлениям», – говорят организаторы выставки.



Выставка состоялась при участии художницы-любительницы Татьяны Голиковой и членов харьковского клуба «Постижение». Репродукции работ подготовлены к экспонированию Ириной Скидановой, куратором Херсонского центра наследия Валерия Моругина.



Работы Валерия Моругина будут экспонироваться до 24 февраля по адресу: ул. Пушкинская, 62, Центр культуры и искусства, 2-й этаж.



Центр работает: по будням с 11.00 до 19.00, в субботу с 11.00 до 18.00, выходной воскресенье и понедельник. Вход свободный при соблюдении действующих требований по предотвращению распространения COVID-19.

Напомним, до 22 февраля в Муниципальной галерее можно увидеть экспозицию «Беспорядочные связи», а до 18 февраля в Центре искусства проходит выставка акварели Марины Руденко и Ирины Александровой «Цветы на фоне пейзажа».