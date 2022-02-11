11.02.2022 14:05 Александра Жук

Пригрозил увольнениями и призвал говорить правду людям: Зеленский на Конгрессе в Харькове сделал заявление

Президент Украины дал важные поручение мэрам Украины и главам ОГА.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Владимир Зеленский на Конгрессе в Харькове, дал поручение мэрам Украины и главам ОГА вести одинаковую информационную политику относительно вопросов теробороны.

"Чтобы вы все сделали, без импровизации. У нас нет времени что-то искать, решать, заниматься политикой. В противном случае будут кадровые решения",- сообщил Зеленский.

Кроме этого, Глава Украинского государства призвал предоставлять людям четкую информацию, касаемо решений которые происходят в вопросах обороны страны.

" Нужно, чтобы люди точно понимали, что будет дальше. В каком сейчас состоянии, и на каком уровне подготовка областей Украины в вопросах обороноспособности",- отметил Владимир Зленский.

Напомним, в Харькове проходит Конгресс местных и региональных властей. На заседании должны рассмотреть рад важных вопросов, которые касаются развития страны и регионов.