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11.02.2022  14:05   Александра Жук

Пригрозил увольнениями и призвал говорить правду людям: Зеленский на Конгрессе в Харькове сделал заявление

Президент Украины дал важные поручение мэрам Украины и главам ОГА.

Зеленский
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
Владимир Зеленский на Конгрессе в Харькове, дал поручение  мэрам Украины и главам ОГА вести одинаковую информационную политику относительно вопросов теробороны. 
 
"Чтобы вы все сделали, без импровизации. У нас нет времени что-то искать, решать, заниматься политикой. В противном случае будут кадровые решения",- сообщил Зеленский.
 
Кроме этого, Глава Украинского государства призвал предоставлять людям четкую информацию, касаемо решений которые происходят в вопросах обороны страны.
 
" Нужно, чтобы люди точно понимали, что будет дальше. В каком сейчас состоянии, и на каком уровне подготовка областей Украины в вопросах обороноспособности",- отметил Владимир Зленский.
 
Напомним, в Харькове проходит Конгресс местных и региональных властей. На заседании должны рассмотреть рад важных вопросов, которые касаются развития страны и регионов.
 
Тэги:  зеленский, конгресс
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