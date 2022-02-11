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11.02.2022  14:55   Александра Жук

Игорь Терехов презентовал Зеленскому амбициозные городские проекты

Харьков готов и далее улучшать свою инфраструктуру и участвовать в государственном проекте "Велике будівництво".

Игорь Терехов
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
Харьковчане объединились вокруг создания и улучшения объектов инфраструктуры города. Жители Харькова, общественные организации активно выразили поддержку в создании "Зеленого каркаса", который соединит в единое целое все зеленые зоны города.
 
"Мы очень тщательно подошли к каждому проекту.  Каждый из них для нас очень важен. Вокруг  "Зелёного каркаса" объединились множество неравнодушных харьковчан",- отметил Терехов.
Кроме этого, городской голова Харькова сообщил о необходимости создания многоуровневой транспортной развязки, которая поможет жителям города и его гостям быстрее перемещаться по Харькову.
 
 "Мы очень надеемся на  софинансирование по проекту строительству многоуровневой транспортной развязки.  Спасибо за госспрограмму "Велике будівництво",- подчеркнул Игорь Терехов на Конгрессе.
 
В это же время Терехов подчеркнул, что Харьков всегда был, есть и будет форпостом государственности.
 
Напомним, в Харькове проходит Конгресс местных и региональных властей.На заседании рассмотривают рад важных вопросов, которые касаются развития страны и регионов.
 
Тэги:  игорь терехов, конгресс, харьков
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