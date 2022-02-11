Великобритания отменяет карантин для невакцинированных туристов

C 11 февраля Британия отменила карантин для туристов, которые не вакцинировались от COVID-19
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Британского правительства. В ведомстве отмечают, что с 11 февраля туристам, которые не вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, больше не нужно соблюдать карантин по приезду в Британию. Таким туристам достаточно сдать ПЦР-тест перед вылетом и по прибытии на Туманный Альбион.
В случае, если у прибывшего обнаружится коронавирус, ему все же придется пересидеть на карантине.
Туристам, прошедшим полный курс вакцинации сдавать ПЦР-тесты не придется.
Напомним, Австралия открыла границы для туристов впервые за 2 года после начала пандемии.
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