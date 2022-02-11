Важные справки для трудоустройства и оформления пенсии можно заказать в «Дії» (видео)

Справки о страховом и трудовом стаже ОК-5 и ОК-7 можно оформить через приложение «Дія».
Об этом сообщили в телеграм-канале сервиса госуслуг, передает РЕДПОСТ.
Новые услуги электронного оформления справок о трудовом и страховом стаже, которые необходимы для устройства на работу, назначения пенсии, начисления больничных и т.д через приложение «Дія» презентовали на Diia Summit. И за три дня работы услуги украинцы сгенерировали уже около 75 тысяч таких справок.
Неудивительно, что услуга приобрела популярность, отметили в сервисе госуслуг, ведь ежегодно выдавали около 3 миллионов таких бумажных справок. Теперь для их получения достаточно сделать несколько кликов в смартфоне.
Через несколько секунд выбранная справка появится в «Дії», также ее можно скачать на смартфон и иметь всегда при себе.
Напомним, в приложении "Дія" можно будет оформить заявление на регистрацию брака.
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