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11.02.2022  14:24   Рита Парфенова

Важные справки для трудоустройства и оформления пенсии можно заказать в «Дії» (видео)

Справки о страховом и трудовом стаже ОК-5 и ОК-7 можно оформить через приложение «Дія».

Об этом сообщили в телеграм-канале сервиса госуслуг, передает РЕДПОСТ.

Новые услуги электронного оформления справок о трудовом и страховом стаже, которые необходимы для устройства на работу, назначения пенсии, начисления больничных и т.д через приложение «Дія» презентовали на Diia Summit. И за три дня работы услуги украинцы сгенерировали уже около 75 тысяч таких справок.

Неудивительно, что услуга приобрела популярность, отметили в сервисе госуслуг, ведь ежегодно выдавали около 3 миллионов таких бумажных справок. Теперь для их получения достаточно сделать несколько кликов в смартфоне.

Как получить справку ОК-5 или ОК-7

  1. Зайдите в «Дію» и авторизуйтесь
  2. Нажмите: Услуги – Справки
  3. Выберите необходимую справку и нажмите Заказать

Через несколько секунд выбранная справка появится в «Дії», также ее можно скачать на смартфон и иметь всегда при себе.

Напомним, в приложении "Дія" можно будет оформить заявление на регистрацию брака.

Источник:   Дія
 Тэги:  дія, справка, ок-5, ок-7, оформление, харьков
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