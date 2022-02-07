07.02.2022 10:45 Евгений Клочко

Впервые за 2 года Австралия открыла границы для туристов

Португалия с 7 февраля ослабляет все ограничения на поездки для туристов, которые имеют европейские COVID-сертификаты. А в Австралии с 21 февраля разрешен въезд для всех вакцинированных граждан.

Впервые за два года после закрытия из-за пандемии коронавируса своих границ Австралия разрешает въезд полностью вакцинированных туристов на материк. Граждане, получившие две дозы вакцины от коронавируса смогут посетить Австралию с 21 февраля. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание 7news.com.au

По словам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, этот шаг будет толчком для туристического сектора, который понес большие финансовые потери из-за всемирной пандемии. туристов.

Отмечается, что владельцы виз, которые не были полностью провакцинированы, также смогут въехать на материк, однако должны уйти на на карантин. Однако это зависит от правил, действующих на той территории, куда они будут направляться.

Стоит напомнить, что Австралия закрыла свои границы в начале пандемии коронавируса в марте 2020 года. С того времени въехать в страну могли лишь граждане Австралии, а также лица, проживающие в стране.

Читайте также: Филиппины открывают границы и отменяют карантинные требования

В свою очередь Португалия также ослабляет все ограничения на поездки в страну для владельцев европейских COVID-сертификатов. С 7 февраля не нужно предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста перед въездом в страну. Об этом пишет The Guardian

Отмечается, что наличие европейского COVID-сертификата уже подтверждает, что путешественник полностью вакцинирован, недавно имел отрицательный результат тестирования или выздоровел от COVID в течение последних шести месяцев.

С начала декабря в Португалии ввели правила, по которым пассажиры в возрасте от 12 лет перед въездом в страну имели на руках отрицательный результат тестирования независимо от статуса прививки.

Ранее сообщалось, что въезд на Шри-Ланку открыт для украинских туристов, которые хотят отдохнуть на острове. В 2022 году страна пускает как вакцинированных, так и невакцинированных украинцев.

В то же время, в разных государствах требования к путешественникам могут несколько отличаться. Проверить их можно на портале Министерства иностранных дел Украины размещена интерактивная карта мира с актуальной информацией о визах, разрешениях и ограничениях для въезда украинцев в страну назначения в условиях пандемии COVID-19.