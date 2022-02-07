07.02.2022 11:00 Виталий Хиневич
В Харькове женщина выпрыгнула из окна: подробности трагедии
На Московском проспекте в Харькове женщина выпрыгнула из окна многоэтажного дома.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на социальные сети.
Очевидцы сообщают, что ночью 6 февраля по Московскому проспекту 43-летняя женщина выпрыгнула из окна 3 этажа жилого дома. Падение пришлось на козырек многоэтажки.
«Скорая помощь говорила, что делать ничего не будет, так как они на другой вызов приехали, а то, что человек лежит и умирает - никого не волновало. Я звонила в «скорую» и полицию. Залезли на крышу - женщина лежала вся в крови и очень тяжело дышала. Мы нашли стремянку. Все умоляли скорую помощь оказать первую медицинскую помощь, но скорая помощь продолжала сидеть в машине, ничего не делая. Они только вызвали спасателей. Все это длилось час, женщина истекала кровью и, когда приехали спасатели и поднялись туда, женщина уже была мертва»,- сообщают очевидцы в социальных сетях.
В это же время "Сайт города Харькова 0.57" отмечает, что директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта опроверг информацию о бездействии бригады медиков и отметил, что женщина умерла до прибытия медиков.
Виктор Забашта сообщил, что вызов о происшествии поступил в 03:14, медики были на месте уже 03:16. Смерть наступила до прибытия медиков. Бригада скорой помощи на другой вызов не выезжала.
В полиции отметили, что на теле погибшей признаков насильственной смерти не обнаружено, тело было направленно в морг для проведения экспертизы.
Ранее мы писали, что на Харьковщине покончил с собой мужчина
, которого ранее спасли полицейские. Пожилого мужчину не убедили слова полицейских, и он все равно решил закончить жизнь самоубийством.
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