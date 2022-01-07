07.01.2022 15:10 Евгений Клочко

В спальном районе Харькова мужчина выпал с 8 этажа жилого дома

Инцидент произошел в Московском районе Харькова.

Сообщение о самоубийстве первыми опубликовали харьковские телеграмм-каналы. "На Салтовском шоссе 264Л из окна выпал человек. Причины устанавливаются", - говорилось в сообщении.

В отделе коммуникации областной полиции корреспонденту РЕДПОСТ подтвердили факт случившегося. По их информации, погибшим оказался 35-летний харьковчанин. По предварительной информации, мужчина выпрыгнул из квартиры, расположенной на 8 этаже многоэтажки на Салтовском Шоссе.

Все обстоятельства смерти устанавливаются правоохранителями.

Ранее мы писали, что на Харьковщине покончил с собой мужчина, которого ранее спасли полицейские. Пожилого мужчину не убедили слова полицейских, и он все равно решил закончить жизнь самоубийством.