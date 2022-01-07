В спальном районе Харькова мужчина выпал с 8 этажа жилого дома

Инцидент произошел в Московском районе Харькова.
Сообщение о самоубийстве первыми опубликовали харьковские телеграмм-каналы. "На Салтовском шоссе 264Л из окна выпал человек. Причины устанавливаются", - говорилось в сообщении.
Ранее мы писали, что на Харьковщине покончил с собой мужчина, которого ранее спасли полицейские. Пожилого мужчину не убедили слова полицейских, и он все равно решил закончить жизнь самоубийством.
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