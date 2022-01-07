07.01.2022 14:43 Евгений Клочко

"Укрзалізниця" рискует потерять лицензию: названа причина

Спецпроверка Укртрансбезопасности обнаружила на "Укрзалізниці" (УЗ) нарушение лицензионных требований и предупредила о возможной приостановке лицензии, если компания-перевозчик не устранит их.

Об этом сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на публикацию в Facebook главы Укртрансбезопасности Евгения Зборовского.

Впервые за пять лет в июле 2021 года УЗ проверили на соблюдение лицензионных условий, в частности, безопасности перевозок. По словам главы проверяющего ведомства, о нарушении сообщили прошлое руководство компании-перевозчика, однако должностные лица отказались от сотрудничества.

Кроме того, после смены руководства на "Укрзалізниці" провели еще одну внеплановую проверку, которая завершилась 24 декабря 2021 года.

"Ее результаты ожидаемо показали ряд нарушений, которые не исправлялись годами, что и явилось основанием для соответствующего приказа", -отметил глава Укртрансбезопасности.

Речь идет о приказе №1044 от 30 декабря 2021 о возможной приостановке лицензии УЗ на пассажирские перевозки и перевозки опасных грузов.

Стоит отметить, что данный приказ вступает в силу только лишь в случае неустранения всех нарушений.

Как пояснили журналистам в "Укрзалізниці", действие лицензии было приостановлено только до подачи плана ликвидации несоответствий, а не до их устранения.

"УЗ такой план подготовила, он позволяет устранить последствия системного недофинансирования инфраструктуры в ближайшие три года", - сообщили в компании-перевозчика. И добавили, что весь возможный комплекс действий был учтен в финансовом плане на 2022 год. Следовательно, железная дорога продолжает работу в штатном режиме.

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