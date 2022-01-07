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07.01.2022  14:10   Евгений Клочко

"Рождество с патрульными": харьковские правоохранители пригласили детей вместе отметить праздник (фото)

7 января, в Харькове на площади Свободы, управление патрульной полиции Харьковской области устроило учебно-развлекательное мероприятие для детей и родителей «Рождество с патрульными».

"Рождество с патрульными" в Харькове: дети на день стали полицейскими
 
На площади патрульные, показали детям, как работает громкоговоритель и сирена в служебных авто.
 
Также были обустроены площадки с испытаниями и дорожными знаками. Правоохранители ознакомили маленьких харьковчан со своей работой.
 
Кроме этого для детей устроили конкурсы а также раздали буклеты с правилами дорожного движения, светоотражающие элементы и другие подарки. 
 
Как проходило мероприятие и понравилось ли детям, вы можете узнать из фоторепортажа нашего Василия Голосного.

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Тэги:  полиция, харьков, праздник
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