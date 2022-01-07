"Рождество с патрульными": харьковские правоохранители пригласили детей вместе отметить праздник (фото)

7 января, в Харькове на площади Свободы, управление патрульной полиции Харьковской области устроило учебно-развлекательное мероприятие для детей и родителей «Рождество с патрульными».
Прислушивайтесь к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов, особенно в деловой сфере.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Днем ожидается мелкий дождь, вечером - дождь со снегом.
7 января православные отмечают светлое Рождество Христово по юлианскому календарю.
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