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08.02.2022  15:51   Людмила Виниченко

Украина и Польша запустят скоростное сообщение между Киевом и Варшавой

Украина и Польша объединяют усилия по запуску скоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой.

Скоростное сообщение между Киевом и Варшавой запустят Украина и Польша
 
Об этом министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил после встречи со своим польским коллегой Анджеем Адамчиком. Он отметил, что в ходе встречи были установлены договоренности о реализации совместных инфраструктурных проектов.
 
 
“Мы уже синхронизировали наши действия по реализации проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой. Этот проект совместно с Польшей планируем презентовать на уровне Европейского Союза”, - рассказал министр инфраструктуры Украины. 
 
Тем временем "Укрзалізниця" рискует потерять лицензию. Спецпроверка Укртрансбезопасности обнаружила на предприятии нарушение лицензионных требований.
 
Тэги:  укрзаліцниця, польша, харьков
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