08.02.2022 15:51 Людмила Виниченко

Украина и Польша запустят скоростное сообщение между Киевом и Варшавой

Украина и Польша объединяют усилия по запуску скоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой.

Об этом министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил после встречи со своим польским коллегой Анджеем Адамчиком. Он отметил, что в ходе встречи были установлены договоренности о реализации совместных инфраструктурных проектов.

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“Мы уже синхронизировали наши действия по реализации проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой. Этот проект совместно с Польшей планируем презентовать на уровне Европейского Союза”, - рассказал министр инфраструктуры Украины.