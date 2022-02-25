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25.02.2022  18:08   Евгений Клочко

В Харькове отменили ряд железнодорожных направлений

"Укрзалізниця" приняла решение отменить ряд поездов из Харькова в Донецком направлении.

В Харькове отменили железнодорожное сообщение с Донецкой областью
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу транспортной компании. Отмечается, что из соображений безопасности пассажиров "Укрзалізниця" отменяет с 25 февраля пригородные поезда, курсирующие между Донецкой областью и Харьковом:
 
№ 7057 Харьков - Бахмут,
№ 7096 Бахмут - Харьков,
№ 7088 Константиновка - Харьков,
№ 7087 Харьков – Константиновка.
 
Тэги:  укрзаліцниця, харьков
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