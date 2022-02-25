В Харькове отменили ряд железнодорожных направлений

В этот день

Гороскоп на 25 февраля для всех знаков зодиака: что обещают звезды Звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 24 февраля Пасмурное утро сменится ясным днем, но к вечеру небо опять затянется облаками. Без существенных осадков, ночью и утром слабый туман.