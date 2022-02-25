Игорь Терехов заявил, что доступ к интернету от "Трионал" восстановлен (видео)

Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил, что держит под контролем все жизненно важные предприятия города.
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Звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Пасмурное утро сменится ясным днем, но к вечеру небо опять затянется облаками. Без существенных осадков, ночью и утром слабый туман.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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