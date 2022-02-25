25.02.2022 16:40 Евгений Клочко

Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил, что держит под контролем все жизненно важные предприятия города.

Игорь Терехов заявил, что доступ к интернету от "Трионал" восстановлен (видео)

В своем очередном видеообращении в жителям города Игорь Терехов заявил, что движение общественного транспорта было сокращено ради безопасности населения.

"По поводу работы тепловых сетей. У нас было разбито две станции. Сейчас работа одной восстановлена. Вторая станция будет переключаться. В скором временя все 70 домов, которых затронуло отключение, будут с теплом.

По поводу обеспечения продовольствия. Я обратился ко всем супермаркетам. В вопросе обеспечения хлебом я обратился к собственнику торговой сети "Кулиничи". Хлеб выпекается и доставляется во все торговые сети города.

Вчера очень много было жалоб, относительно сети "Триолан". Специалисты компании приложили героические усилия и сейчас практически везде сеть восстановлена.

Вывоз мусора приостановлен, но после обстрела он будет возобновлен. Обеспечение жизнедеятельности города находится под моим жестким контролем", - заявил мэр Харькова.