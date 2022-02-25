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25.02.2022  15:19   Евгений Клочко

В Харькове отменили часть маршрутов общественного транспорта: список маршрутов

Наземный городской общественный транспорт курсирует с некоторыми изменениями.


city.kharkov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, по состоянию на 25 февраля не курсируют такие автобусные маршруты:
 
  • №21 «ст. м. «Индустриальная» (автобусный терминал) - пос. Затишье»; 
  • №31 «ст. м. «Госпром» - Большая Даниловка»; 
  • №50 «пл. Конституции - Пятихатки»;
  • №59 «ст. м. «Индустриальная» (автобусный терминал) - ул. Библика, 4-а»; 
  • №64 «ст. м. «Тракторный завод» - ул. Днестровская»;
  • №68 «ст.м. «Проспект Гагарина - ул.Колекторная»;
  • №70 «м-н «Горизонт» - 9-я поликлиника - ул.Зубарева»;
  • №82 «ст. м. «Армейская» - ул.Федорцевская»;
  • №89 «пл. Конституции – парк им.Горького»;
  • №217 «пл. Конституции - Лозовенька»;
  • №224 «ул. Довженко - ст. м. «Тракторный завод»;
  • №245 «ст. м. «Госпром» - ул. Целиноградская»;
  • №260 «ж/д станция «Основа» - ст. м. «Защитников Украины»; 
  • №268 «ул. Барабашова - ул. Владислава Зубенко»; 
  • №280 «ст.м. «Тракторный завод» – ул. Плиточная».
 
Также временно не курсируют такие трамваи: №5, 7, 12, 16, 16-а, 23, 48, 50, 55.
 
Не ходят троллейбусы: №25, 34, 40, 42, 46, 47 и 55. 
 
Остальной общественный транспорт работает, сообщили в пресс-службе харьковской мэрии.
 
Тэги:  агрессия россии, транспорт, харьков
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