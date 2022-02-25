25.02.2022 15:19 Евгений Клочко
В Харькове отменили часть маршрутов общественного транспорта: список маршрутов
Наземный городской общественный транспорт курсирует с некоторыми изменениями.
city.kharkov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, по состоянию на 25 февраля не курсируют такие автобусные маршруты:
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№21 «ст. м. «Индустриальная» (автобусный терминал) - пос. Затишье»;
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№31 «ст. м. «Госпром» - Большая Даниловка»;
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№50 «пл. Конституции - Пятихатки»;
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№59 «ст. м. «Индустриальная» (автобусный терминал) - ул. Библика, 4-а»;
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№64 «ст. м. «Тракторный завод» - ул. Днестровская»;
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№68 «ст.м. «Проспект Гагарина - ул.Колекторная»;
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№70 «м-н «Горизонт» - 9-я поликлиника - ул.Зубарева»;
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№82 «ст. м. «Армейская» - ул.Федорцевская»;
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№89 «пл. Конституции – парк им.Горького»;
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№217 «пл. Конституции - Лозовенька»;
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№224 «ул. Довженко - ст. м. «Тракторный завод»;
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№245 «ст. м. «Госпром» - ул. Целиноградская»;
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№260 «ж/д станция «Основа» - ст. м. «Защитников Украины»;
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№268 «ул. Барабашова - ул. Владислава Зубенко»;
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№280 «ст.м. «Тракторный завод» – ул. Плиточная».
Также временно не курсируют такие трамваи: №5, 7, 12, 16, 16-а, 23, 48, 50, 55.
Не ходят троллейбусы: №25, 34, 40, 42, 46, 47 и 55.
Остальной общественный транспорт работает, сообщили в пресс-службе харьковской мэрии.
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