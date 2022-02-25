25.02.2022 07:00

Гороскоп на 25 февраля для всех знаков зодиака: что обещают звезды

Звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.





Овен (21 марта – 20 апреля)

Овну неплохо будет больше времени посвятить общению с детьми. Если своих детей нет, не беда: вполне подойдут младшие братья, сестры, племянники, ну или на крайний случай – соседские малыши. Даже если такое общение не принесет никакой конкретной пользы, оно наполнит Овна зарядом позитивной энергии. А разве этого мало?

Телец (21 апреля – 21 мая)

В душе Тельца проснется не только великий стратег, но и великий тактик. Даже не думайте отговорить его от каких-либо задумок – только неприятности наживете. Все задуманное Телец будет стремиться осуществить любым возможным для него способом (в том числе и идя по головам). И выслушивать чужие возражения в этот день в его планы не входит ни капельки.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы могут испытывать серьезные сомнения, мешающие им принять какое-то важное для себя решение. Впрочем, если из-за этого Близнецы покажутся кому-то излишне нерешительными, то зря. Просто звезды склоняют их тщательно взвешивать каждый свой шаг. Зато когда решение будет принято, то от сомнений не останется и следа, а любые попытки заставить Близнецов свернуть с выбранного ими пути ни к чему не приведут.

Рак (22 июня – 23 июля)

Рак будет склонен проявлять недюжинное упорство – причем по любому, даже самому незначительному, поводу. Переспорить или переупрямить его в этот день будет трудно, да, в сущности, и ненужно. Скорее всего, уже через день-другой причина спора покажется самому Раку мелкой и смехотворной. Так что стоит ли из-за этого ломать копья? А вот заслужить репутацию вздорного спорщика очень даже легко.

Лев (24 июля – 23 августа)

Лев может испытывать определенное недовольство своим статусом. Впрочем, недовольство это будет не острым. Просто раз за разом у Льва может возникать желание упрочить и улучшить свой имидж в глазах окружающих. В этот день у Льва действительно будет шанс получше зарекомендовать себя в глазах начальства. Ну, и в глазах противоположного пола выставить себя в выгодном свете возможность тоже будет.

Дева (24 августа – 23 сентября)

У Девы вполне может обостриться материнский (ну, или отцовский) инстинкт. Неудивительно, если в течение дня вам будут неоднократно приходить в голову мысли о продолжении рода и укреплении отношений с любимым человеком. В этот день у Девы есть шанс вывести свои отношения на новый уровень: принять решение о том, чтобы создать семью или завести ребенка. Ну а если Дева хочет просто себя порадовать, можно принести в дом котенка или хомячка.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы из одного только спортивного интереса готовы будут упорно доказывать окружающим любую свою мысль, какой бы вздорной она ни была. Вступать с ними по этому поводу в споры – занятие абсолютно пустое. Тем более, что через полчаса Весы с тем же пылом могут начать доказывать совершенно обратное. Ну а самим Весам этот день лучше провести в общении с детьми или подростками. Вот уж кто будет способен слушать их рассуждения, разинув рот!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион будет упорно идти к своей цели, особенно если эта цель похожа на пачку денежных купюр. Даже не пытайтесь уговорить Скорпиона отступиться от своих замыслов – он воспримет это как неудачную шутку. А если и отступится, то только лишь для того, чтобы подойти к своей цели с другой стороны. В любом случае у Скорпиона велики шансы основательно улучшить свое финансовое положение.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец готов будет извиваться ужом, лишь бы только убедить окружающих в своей правоте! Другой вопрос, зачем это Стрельцу нужно? Не лучше ли потратить эту энергию на достижение реальных целей? А уж если и доказывать что-то окружающим, то лучше не свою правоту, а свою незаменимость. И не кому попало, а начальнику, от которого зависит карьера и зарплата.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог может с удивлением обнаружить в себе необычную гибкость и дипломатичность. Со стороны это может даже показаться уступчивостью и нежеланием отстаивать свою позицию. Но не тут-то было! Если Козерог и согласится с чужим мнением, то сделает это исключительно для того, чтобы отделаться от оппонента. Поступит же он все равно по-своему.

Водолей (21 января – 19 февраля)

День у Водолея может пройти в бесконечных спорах и дискуссиях ни о чем. И не то чтобы Водолею было жизненно важно доказать какие-то из своих мыслей. Скорее, делаться это будет из простого спортивного интереса. Водолей готов азартно доказывать любую бессмыслицу, в которую и сам не особенно верит. По этой причине спорить с ним в этот день – дело пустое.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

День у Рыб обещает пройти под знаком повышенной активности и деловитости. Больше того, своей собственной активности Рыбам покажется недостаточно, поэтому они сделают все, чтобы как-либо запрячь в свои дела окружающих. Главное, не делать этого слишком прямолинейно, чтобы окружающие ничего не заподозрили и не отказались надевать на себя ваш хомут.