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24.02.2022  20:32   Дмитрий Колоней

Агрессия РФ: в Харькове введен комендантский час

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу мэрии, Харьковский городской голова Игорь Терехов проинформирвал о введении в Харькове комендантского часа.
 
По словам руководителя города, комендантский час будет действовать с 20:00 до 6:00. В этот период будет запрещено находиться на улицах города всем жителям, кроме работников экстренных служб и тех лиц, которые обеспечивают жизнедеятельность города.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  агрессия рф, комендантский час, харьков
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