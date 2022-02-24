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24.02.2022  18:52   Дмитрий Колоней

Агрессия РФ: на Харьковщине вводится комендантский час

Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на главу ХОГА Олега Синегубова, в связи с российским вторжением, в Харьковской области вводится комендатский час с 22.00. до 06:00 часов. В это период жителям Харьковщины запрещено находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности.
 
Но харьковчане,  в случае опасности, беспрепятственно могут направляться в бомбоубежища и в комендатский час. Только необходимо при себе иметь удостверене личности.
 
Олег Синегубюов также проинформировал о том, что ведутся активные боевые действия фактически по всей линии границы Харьковщины с РФ.
 
"Все наши силы направлены на защиту вашего покоя. Враг несет большие потери. Оперативный штаб работает в усиленном режиме. Сохраняйте спокойствие и поддерживайте своих защитников", - подытожил глава области.
 

 

Тэги:  агрессия рф, комендантский час, харьков
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