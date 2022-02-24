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24.02.2022  19:34   Дмитрий Колоней

Укрзализныця: несколько харьковских поездов не курсируют

Харьковский дизель-поезд продолжает перевозки пассажиров.

Укрзализныця: несколько харьковских поездов не курсируют
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Укрзализныцю, на Харьковщине закрыто движение на участке Харьков-Пассажирский — Казачья Лопань.
 
Поезда №12 Новоалексеевка - Киев и №82 Новоалексеевка - Харьков задерживаются из-за обрыва контактной сети.
Отменен региональный поезд 887 Харьков-Попасная 24 февраля, а также 888 Попасная-Харьков 25 февраля.
 
На этом маршруте курсирует ДПКр-3, останавливается в Чугуеве, Первомайском, Купянске, Сватове, Кремне, Рубежном и Лисичанске.
 
 
Тэги:  агрессия рф, поезда, харьков чугуев, купянск
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