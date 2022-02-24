24.02.2022 18:01 Дмитрий Колоней

Чехия и Латвия прекратили выдавать визы россиянам

Латвия и Чехия решили приостановить выдачу виз российским гражданам за нападение России на Украину.

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на соцсети, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, "Несмотря на агрессию России в Украине, я принял решение отозвать посла Латвии в России для консультаций, а также приостановить выдачу латвийских виз гражданам Российской Федерации, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями".

Премьер-министр Чехии Петр Фиала также заявил, что его страна приостановила выдачу виз гражданам РФ, сообщает Deník N. По его словам, визы продолжат выдавать в качестве исключения только по гуманитарным причинам.

Кроме того, чешские власти решили отозвать разрешения на работу консульства России в Карловых Варах и Брно, а также временно закрыли свои консульские учреждения в Петербурге и Екатеринбурге.