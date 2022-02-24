24.02.2022 17:48 Анжелика Демидова

Для кого зеркальная дата 22.02.2022 уже стала судьбоносной. Что произошло.

22.02.2022 эта зеркальная дата, с большим количеством двоек, по заверению многих нумеролов, считается волшебной и способствующей значимым событиям. Некоторые харьковчане это уже прочувствовали. Корреспондент портала РЕДПОСТвыясняла что именно случилось в их жизни.

Зеркальная дата 2022 года для 41 харьковчанина стала по-настоящему судьбоносной, потому что именно в этот день 22 февраля они появились на свет. По данным городского Центра здоровья в Харькове родилось 20 мальчиков и 21 девочка. Только в городском перинатальном центре ( ГПЦ ) на свет появилось 12 малышей. У пяти роженец роды были физиологическими, семерым было проведено кесарево сечение, сообщает заведующая акушерско-физиологического отделения ГПЦ Татьяна Вервейко.

"Родов у нас в эти сутки действительно было много и сложных в том числе, но всё в итоге хорошо. На свет появились поровну 6 девочек и 6 мальчиков. Пятеро рожениц из семи сами выбрали датой проведения кесаревого сечения 22 февраля. Мамочки имеют такое право выбора дня проведения операции, потому что мы обычно планируем кесарево на 39-40 неделе и всегда идём на встречу маме, если она желает выбрать определёное число. Ну вот они захотели, чтобы это случилось именно 22.02 этого года", - говорит Татьяна Вервейко.

Врачи порадовались вместе с родителями появлению на свет здоровых малышей в такой необычный день. Хотя говорят для них этот день как раз был обычным, ведь это их ежедневная работа. "Каждый день мы принимаем роды, каждый день мы помагаем женщинам стать счастливыми, каждый день мы помогаем выздороветь деткам, если они больны, а мама каждый день учим как правильно ухаживать за малышами. Это наша повседневная работа и связана она всегда с позитивом, даже, если есть какие-то проблемы дома, где угодно, но когда ты приходишь на работу и видишь рождение малыша это счастье", - уверяет Татьяна Вервейко.

В ГПЦ рождается самое большое количество детей в Харькове. По итогам прошлого года здесь прошло 2914 родов, была 61 двойня и 1 тройня. На свет появилось 2955 малышей. Отсчёт рождений этого года уже пошёл и у 41 маленького харьковчанина в свидетельстве о рождение теперь на всю жизнь останется красивая зеркальная дата 22.02.2022.