    
Главная Новости Харькова Lifestyle Магический февраль: астрологи рассказали, чего ожидать в конце месяца
17.02.2022  11:30   Виталий Хиневич

Магический февраль: астрологи рассказали, чего ожидать в конце месяца

Февраль 2022 года насыщен магическими датами.

Астрология
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "ТСН".
 
Сообщается, что все задуманное 2 февраля начнет постепенно сбываться. 
 
То, что было загадано и задумано 02.02.2022, теперь начинает воплощаться в реальность. В феврале три важных даты (02.02.2022, 20.02.2022, 22.022022), которые могут повлиять на жизнь человека, принести судьбоносные перемены.
 
Основа, фундамент 2022 года – это три двойки, которые в сумме дают число шесть. Ключевое значение цифры 6 – "общество".  Цифра шесть может уравновесить противоречия активных и пассивных составляющих. Три двойки в составе шестерки усиливают положительный потенциал года, а дата – 20.02, способна сделать день гармоничным, насыщенным и успешным. Шестерка также способна объединить мужское и женское начало для развития гармоничных отношений.
 
20 февраля будет способствовать заключению благоприятного брака. День поспособствует длительным и гармоничным отношениям. Кроме этого, в этот день человек может преодолеть все свои сомнения и начать осуществлять задуманные планы.
 
22 февраля 2022 года считается самым мощным энергетическим днем. В этот день желательно находиться в окружении близких людей, восстановить забытые дружеские отношения.
 
Также 22 февраля можно составить карту желаний, в которой указать все чего вы хотите на год вперед. Желания нужно указывать предельно конкретно, на чистом листе бумаги. В этот день категорически запрещено ругаться и провоцировать конфликты. Любая сора может навредить карме и остановить продвижение задуманных планов.
 
Напомним, знатоки астрологии назвали самые знаки Зодиака, которым нужно быть очень осторожным и аккуратным в 2022 году. Тельцы, Близнецы, Козероги и Рыбы должны приготовиться к определенным неприятностям в нынешнем году.
 
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  астрология, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.02 Lifestyle Астрологи назвали знаки Зодиака, которые любят ругаться 14.02 Наука Британские ученые обнаружили новую планету 09.02 Lifestyle Астрологи назвали самых трусливых мужчин по знаку Зодиака
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 