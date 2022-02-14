14.02.2022 20:59 Дмитрий Колоней

Самые безумные поступки влюбленных

Люди, ослепленные или вдохновленные любовью, готовы на поступки ради любимых, как глупые, так и элегантные.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , немало безумств совершали влюбленные. Остановимся лишь на некоторых из них.

Дождь из роз

Однажды одна девушка из Бразилии вышла на улицу во время ливня. Ливня из красных роз. Таким сумасшедшим способом влюбленный в нее парень решил признаться в любви. Он сбросил на ее дом целых 100 килограммов роз.

Попросил пристрелить себя

20-летний парень Джордан Карделла, никак не мог добиться прощения своей девушки. Ради прощения парень и попросил своего друга Майкла Везика подстрелить его во время прогулки со своей девушкой. Надеясь на прощение, если девушка пожалеет раненого Джордана и поймет как сильно любит его, простит. Майкл согласился. Причем, должно бвло быть три выстрела. Майкл совершил одиночный выстрел и попал Джордану в руку. Тот, естественно, упал, закрывая свою окровавленную рану. Девушка — в шоке, его друг Майкл — тоже. Джордана тут же доставили в больницу. Узнав, что все это было инсценировкой, девушка, еще больше разозлилась на парня и даже не навестила его в больнице. В оличие от полицейских.

Читайте также: Самые странные истории любви

Инсценировал свою смерть в ДТП

Молдой парень инсценировал аварию. Разбитый в клочья капот автомобиля. Прибывшая на место аварии девушка узнает в лежащем окровавленном парне своего молодого человека. «Мы пытались спасти его, но травмы слишком тяжелые. К сожалению, он мертв», — раздается голос из-за спины девушки. Обернувшись, она видит человека в белом халате, понуро опустившего голову. Затем он сопровождает девушку к машине скорой помощи, чтобы засвидетельствовать смерть любимого. Как вдруг внезапно появляется тот самый парень, но уже с воздушными шарами в руке и предлагает этой девушке выйти замуж. Он хотел показать ей, насколько для нее будет трагична его смерть, чтобы она поняла, как сильно любит его.

Табло с признанием

Лондонский клерк спустил все накопления в течение 4-х часов каждые 2 минуты его признание в любви девушке отображались на новостном табло на Пикадилли.

Смартфоновое сердце

Китаец потратил десятки тысяч долларов, чтобы купить 99 смартфонов iPhone 6. Дорогие телефоны он разложил в форме сердца. Стоя внутри этой фигуры, он сделал предложение своей любимой. Увы, но девушка ему отказала.

Признание в конце игры

Один парень переделал известную игру так, что после ее прохождения возлюбленная увидела экран с предложением руки и сердца.

Тысячи километров пешком к возлюбленной.

Итальянка Виктория, приехаа в Марокко, встретила молодого француза Паскаля. Когла она уехала, влюбившийся в нее Паскаль, решил, чтобы доказать, сколь сильно он любит Викторию, пешком отправиться в Италию. За время пути он преодолел 2700 км и износил 7 пар туфель. когла он представл перед Викторией, оан согласилась стать его женой.

Скорая помощь вместо гитары

Чтобы спеть серенаду под окнами девушки, итальянец угнал карету скорой помощи. Соседи не оценили это представление и вызвали полицию. Когда его спросили, зачем ему понадобилась эта машина, он сказал, что для исполнения серенады нужно музыкальное сопровождение, а он не умеет играть.

Побег в горы

19-летний парень из глухой китайской провинции влюбился во вдову старше его на 10 лет. Но выбором была недовольна его семья и соседи. С ними перестали общаться. Тогда они сбежали в горы, обустроили пещеру, ставшей их домом, и живут счастливо уже полсотни лет.

Цветочный портрет

Американская художница боле восьми месяцев высаживала цветы во дворе своего парня, чтобы он однажды увидел в окне сад с собственным портретом из цветов.

Море алых роз за один поцелуй

Художник Нико Пиросмани увидел на афише портрет танцовщицы Маргариты Да Север и безнадежно влюбился. Под впечатлением от ее пения на концерте, он решился на смелый поступок. В свой день рождения Пиросмани распродал все свое имущество, скупил все цветы в городе и отправил их на девяти повозках к ее дому. По легенде, она увидела море роз и удостоила художника поцелуем.

Покорить сердце автоинспектора

Парень Колин был влюблен в девушку-автоинспектором, не замечавшую его. Тогда Колин раз за разом решил нарушать правила парковки, чтобы девушка как можно чаще подходила к его машине и выписывала штрафы. Хотя ему пришлось выплатить кучу штрафов и отработать 110 часов общественных работ, ему удалось, наконец, завоевать сердце девушки.