В Украине утвержден новый праздник - День Единения

Соответствующий Указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Официальное представительство Президента Украины Владимира Зеленского, глава государства пописал Указ №53/2022.
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Теперь 16 февраля в Украине будет отмечаться День Единения. Праздник вводится для усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста угроз и различных форма давления на общественное сознание.
Помимо имиджевых мероприятий, с 1 марта 2022 года повышается денежное обеспечение военнослужащих ВСУ на 30 процентов и до 20 процентов с начала 2022 года - погранвойск и Нацгвардии Украины
Указ также предполагает создание единой информплатформы и развитие терробороны.
Напомним, ранее мы писали о том, что, Украина готова к развитию любых событий по мнению Ирины Венедиктовой, прокомментировавшей угрозу российского вторжения
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