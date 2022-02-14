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14.02.2022  21:19   Дмитрий Колоней

В Украине утвержден новый праздник - День Единения

Соответствующий Указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Официальное представительство Президента Украины Владимира Зеленского, глава государства пописал Указ №53/2022.

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Теперь 16 февраля в Украине будет отмечаться День Единения. Праздник вводится для усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста угроз и различных форма давления на общественное сознание.

Помимо имиджевых мероприятий, с 1 марта 2022 года повышается денежное обеспечение военнослужащих ВСУ на 30 процентов и  до 20 процентов с начала 2022 года - погранвойск и Нацгвардии Украины

Указ также предполагает создание единой информплатформы и развитие терробороны. 

Напомним, ранее мы писали о том, что, Украина готова к развитию любых событий по мнению Ирины Венедиктовой, прокомментировавшей угрозу российского вторжения

Источник:   Официальное представительство Президента Украины Владимира Зеленского
 Тэги:  новый праздник, день единения, укриана, харьков, повышение обеспечение, терроборона, информплатформа
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