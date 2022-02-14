14.02.2022 21:54

Как харьковчане отдыхают зимой на озере (фото)

Пока зима радует солнечными днями, харьковчане активно выбираются на свежий воздух. В частности, большой популярностью даже в будни пользуется набережная Петренковского водоема, где в прошлом году обустроили пляжную зону и локацию для отдыха.





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