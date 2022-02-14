Как харьковчане отдыхают зимой на озере (фото)

Пока зима радует солнечными днями, харьковчане активно выбираются на свежий воздух. В частности, большой популярностью даже в будни пользуется набережная Петренковского водоема, где в прошлом году обустроили пляжную зону и локацию для отдыха.
Чтобы использовать фантастические возможности дня, попробуйте собрать все силы в кулак и сосредоточиться на решении одной, зато самой важной задачи.
Синоптики прогнозируют ясный день, без осадков. На дорогах местами гололедица.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
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