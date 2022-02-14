    
Главная Фото Культура и Туризм Как харьковчане отдыхают зимой на озере (фото)
14.02.2022  21:54   

Как харьковчане отдыхают зимой на озере (фото)

Пока зима радует солнечными днями, харьковчане активно выбираются на свежий воздух. В частности, большой популярностью даже в будни пользуется набережная Петренковского водоема, где в прошлом году обустроили пляжную зону и локацию для отдыха.

Зимний отдых в Харькове

Смотрите репортаж от фотокорреспондента сайта РЕДПОСТ.

Фотогалерея

Тэги:  зима, немышля, озеро, отдых, харьков, пейзаж
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.02 Культура и Туризм Снежное утро в центре Харькова (фото)   03.02 Культура и Туризм Праздники закончились: в парке Горького демонтируют всю новогоднюю атрибутику (фото)   27.01 Культура и Туризм Прогулка вечерним заснеженным Харьковом (фото)  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 